Po szychcie

Kopalnie na zdjęciach na... lotnisku w Pyrzowicach. Polecamy świetną wystawę!

Do końca sierpnia na lotnisku KTW Pyrzowice można oglądać wystawę fotografii „Między mrokiem a światłem” autorstwa Adama Rosteckiego z Mobilnego Centrum Digitalizacji Instytutu Korfantego w Katowicach. Autor fotografuje kopalnie, opustoszałe hale, zapomniane zakłady, jego zdjęcia robią wrażenie.

Monika Krezel

Monika Krężel

4 czerwca 2026, 09:00
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Adam Rostecki/Instytut Korfantego

Szyb Mikołaj w Rudzie Śląskiej został wybudowany w 1912 roku. Takie obiekty fotografuje Adam Rostecki

fot: Adam Rostecki/Instytut Korfantego

Do końca sierpnia na lotnisku KTW Pyrzowice można oglądać wystawę fotografii „Między mrokiem a światłem” autorstwa Adama Rosteckiego z Mobilnego Centrum Digitalizacji Instytutu Korfantego w Katowicach. Autor fotografuje kopalnie, opustoszałe hale, zapomniane zakłady, jego zdjęcia robią wrażenie.

Pokazane na wystawie fotografie balansują pomiędzy industrialną przeszłością a pełną zmian przyszłością Górnego Śląska. Przedstawione są na nich kopalnie, wygaszone huty czy nieużytkowane od lat zakłady produkcyjne. Niegdyś na stałe wpisane w codzienne życie regionu, dziś stają się inspiracją do technologicznych przemian oraz artystyczną inspiracją. 

- Ta wystawa to zaproszenie do wspólnej refleksji – o tym, co było, co jest i co jeszcze może przetrwać: industrialnych pejzażach, architekturze minionych dekad, surowości form i melancholii przestrzeni - podkreśla Adam Rostecki. – Mrok to powrót w przeszłość, a światłość to krok ku przyszłości. Między tymi biegunami tworzę – jako fotograf przemierzam przestrzenie, gdzie cień spotyka się z blaskiem. Dokumentuję zmieniający się Śląsk, zatrzymując w kadrze to, co przemija, ale wciąż żyje echem przeszłości. Fotografuję kopalnie, opustoszałe hale, zapomniane zakłady – przemysłowe serce regionu, które bije jeszcze na fotografiach – wyjaśnia Adam Rostecki, specjalista Mobilnego Centrum Digitalizacji w Instytucie im. Wojciecha Korfantego.

Praca zawodowa Adama Rosteckiego przenika się z pasją – dokumentuje dziedzictwo przemysłowe Śląska, tworząc fotograficzny zapis jego zanikających struktur i historii.

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