Kopalnie, dziedzictwo i technologie przyszłości na europejskim szlaku

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, razem z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, były gospodarzami III Międzyregionalnych Spotkań Partnerów projektu Digi Content Interreg Europe. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele regionów i instytucji z różnych krajów Europy, którzy wspólnie analizowali rolę nowoczesnych technologii w ochronie, dokumentowaniu i udostępnianiu dziedzictwa kulturowego.

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, razem z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, były gospodarzami III Międzyregionalnych Spotkań Partnerów projektu Digi Content Interreg Europe. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele regionów i instytucji z różnych krajów Europy, którzy wspólnie analizowali rolę nowoczesnych technologii w ochronie, dokumentowaniu i udostępnianiu dziedzictwa kulturowego.

Jak informuje zabrzańskie Muzeum, tematem przewodnim spotkania były możliwości wykorzystania innowacyjnych narzędzi cyfrowych, sztucznej inteligencji oraz technologii VR i AR do zachowania i popularyzacji dziedzictwa terenów poprzemysłowych. Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom związanym z digitalizacją zasobów, rozwojem sektora kreatywnego oraz budowaniem nowoczesnych ekosystemów współpracy między kulturą, nauką i biznesem.

- Jako partner projektu i współorganizator wydarzenia, zaprezentowaliśmy swoje doświadczenia oraz osiągnięcia w zakresie kompleksowej dokumentacji i cyfrowego odwzorowania dziedzictwa przemysłowego. Uczestnicy mieli okazję poznać działania realizowane przez Ośrodek Dokumentacji Górniczej, obejmujące zaawansowane metody pozyskiwania danych zarówno na powierzchni, jak i w podziemnych wyrobiskach górniczych - podaje Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Program spotkania obejmował również wizyty studyjne w Zabrzu i Katowicach, prezentujące dobre praktyki związane z transformacją terenów poprzemysłowych oraz wykorzystaniem nowoczesnych technologii do budowania atrakcyjnych i innowacyjnych przestrzeni rozwoju. Uczestnicy zwiedzili m.in. Nikiszowiec i tereny dawnej kopalni Wieczorek, poznali m.in. przykłady zastosowania sztucznej inteligencji w analizie danych kulturowych oraz wykorzystania fotogrametrii i technologii gamingowych do ochrony zagrożonych obiektów dziedzictwa.



Zabrzańskie Muzeum od lat rozwija kompetencje w obszarze holistycznej digitalizacji obiektów i przestrzeni poprzemysłowych, wykorzystując naziemne skanowanie laserowe, fotogrametrię, mobilne systemy mapowania oraz technologie tworzenia modeli i cyfrowych bliźniaków rzeczywistych obiektów. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi, ekspertami technologicznymi i przedstawicielami sektora kreatywnego, wypracowywane są rozwiązania pozwalające nie tylko zachować dziedzictwo dla przyszłych pokoleń, ale również tworzyć nowe możliwości jego wykorzystania w edukacji, turystyce, kulturze i przemyśle kreatywnym.

III Międzyregionalne Spotkania organizowane w ramach projektu Digi Content Interreg Europe potwierdziły pozycję Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jako jednego z liderów procesu cyfrowej transformacji dziedzictwa przemysłowego w Europie. Wymiana doświadczeń z partnerami międzynarodowymi pozwala nie tylko rozwijać własne kompetencje, ale również aktywnie uczestniczyć w tworzeniu nowoczesnych standardów dokumentowania, ochrony i udostępniania dziedzictwa kulturowego w erze cyfrowej.