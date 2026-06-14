Kopalnia Wujek. Spacer w cieniu szybów

To był niepowtarzalny spacer po terenie kopalni Wujek, na który zaprosiło Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w ramach tegorocznej Industriady. Polecamy świetne zdjęcia z tego wydarzenia!

To był niepowtarzalny spacer po terenie kopalni Wujek, na który zaprosiło Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w ramach tegorocznej Industriady. Polecamy świetne zdjęcia z tego wydarzenia!

W ramach tegorocznej Industriady można się było wybrać na spacer z przewodnikiem po terenie katowickiej kopalni Wujek. Chętni zobaczyli takie obiekty, jak: kuźnię, wieże szybowe „Krakus” i „Lechia”, Przyszybowy Punkt Sanitarny, Łaźnię Łańcuszkową, elektrownię, kotłownię.

Spacer zatytułowany „Historia i teraźniejszość kopalni Wujek” zorganizowało Śląskie Centrum Wolności i Solidarności.

Przypomnijmy. Po 127 latach funkcjonowania kopalnia Wujek 1 kwietnia 2026 r. symbolicznie zakończyła swoją działalność.

31 grudnia 2025 roku porozumienie o współpracy dotyczące przyszłości kopalni Wujek podpisali Łukasz Deja - prezes PGG, Marek Skuza - wiceprezes ds. produkcji PGG oraz Marcin Krupa - prezydent Katowic. Zakres porozumienia między Polską Grupą Górniczą a miastem Katowice obejmuje przekazanie 29 obiektów infrastruktury na powierzchni zakładu górniczego. Wśród nich m.in.: wieże szybowe Szybu Krakus, Lechia i Wentylacyjnego I, budynki: łaźni pracowniczej, kuźni, maszyn wyciągowych, markowni i nowej lampiarni, magazynu, sortowni, warsztatów, rozdzielni elektrycznej, pompowni i stacji uzdatniania wody. Planowana do przekazania infrastruktura dołowa obejmuje dwa szyby: Lechia i Wentylacyjny I oraz wyrobiska dołowe na poziomie 370 m o łącznej długości prawie 4000 m.

Obszary pogórnicze docelowo mają być zrewitalizowane i przygotowane pod nowe inwestycje i funkcje użytkowe.