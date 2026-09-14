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Kopalnia Jas-Mos na świetnych zdjęciach. Jeszcze z wieżą, którą niedawno wyburzono

Specjaliści z Mobilnego Centrum Digitalizacji Instytutu in. Wojciecha Korfantego tym razem pokazali zdjęcia kopalni Jas-Mos w Jastrzębiu-Zdroju. Była częścią górniczej historii miasta sięgającej lat sześćdziesiątych XX wieku.

Monika Krezel

Monika Krężel

14 września 2026, 07:34
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Instytut Korfantego/Adam Rostecki

Jedno ze zdjęć kopalni Jas-Mos

fot: Instytut Korfantego/Adam Rostecki

Specjaliści z Mobilnego Centrum Digitalizacji Instytutu in. Wojciecha Korfantego tym razem pokazali zdjęcia kopalni Jas-Mos w Jastrzębiu-Zdroju. Była częścią górniczej historii miasta sięgającej lat sześćdziesiątych XX wieku.

Kopalnia Jastrzębie rozpoczęła wydobycie w 1962 roku, a Moszczenica w 1965 roku; później oba zakłady zostały połączone i funkcjonowały jako Jas-Mos. Dziś tego charakterystycznego krajobrazu już nie ma.

Formalna likwidacja zakładu zakończyła się 30 czerwca 2025 roku. Pod koniec 2025 roku zlikwidowano stalową wieżę zastrzałową JAS I oraz wieżę JAS IV, a 19 sierpnia 2026 roku wyburzona została blisko 73-metrowa wieża szybu JAS II – ostatni tak charakterystyczny element dawnej kopalni.

- Teren po niedawno zamkniętej kopalni ma zostać przekształcony w strefę inwestycyjną z nowym układem drogowym i infrastrukturą dla przyszłych inwestorów. Dlatego tak ważna jest nasza dokumentacja. Za pomocą fotografii, filmów, skanów i innych materiałów cyfrowych ocaliliśmy ten obiekt w przestrzeni cyfrowej – zanim bezpowrotnie zniknął z krajobrazu - podkreśla Adam Rostecki, specjalista ds. Mobilnego Centrum Digitalizacji naszego Instytutu.

Gdzie zobaczymy zdjęcia?

Przypomnijmy. Digitalizacja materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego w ramach Instytutu im. Wojciecha Korfantego trwa od 2022 r. Dzięki pracom specjalistów udało się udokumentować takie obiekty, jak m.in. kopalnie (Julian, Anna, Wujek, Centrum, Bobrek, Pstrowski, Pokój, Kazimierz-Juliusz, Makoszowy, Mysłowice, Śląsk, Boże Dary, Dębieńsko), szyb Poniatowski kopalni Wieczorek, szyby odwadniające, szyb Gigant, szyb Mikołaj, szyb Bolko, szyb Bańgów, elektrociepłownie – Zabrze i Szombierki, Wielki Piec Huty Pokój, Pałac w Kopicach, Górnośląskie Koleje Wąskotorowe.

Na facebookowym profilu Instytutu Korfantego można zobaczyć zdjęcia KWK Jas-Mos w obiektywie Adama Rosteckiego. Polecamy!

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