Na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy mają miejsce prace przy nowym budynku usługowo-biurowym o wartości ponad 28 mln zł. To kolejny element trwającego od 2007 r. procesu ponownego zagospodarowania poprzemysłowego terenu byłej kopalni węgla kamiennego Ignacy w Rybniku – Niewiadomiu.

Na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy mają miejsce prace przy nowym budynku usługowo-biurowym o wartości ponad 28 mln zł. To kolejny element trwającego od 2007 r. procesu ponownego zagospodarowania poprzemysłowego terenu byłej kopalni węgla kamiennego Ignacy w Rybniku – Niewiadomiu.

Zabytkowa Kopalnia Ignacy w Rybniku działa dzisiaj jako prężne centrum kulturalno-edukacyjne, ale cały czas się też rozbudowuje. Obecnie trwa tam budowa nowego budynku usługowo-biurowego - z powierzchnią gastronomiczną i biurową - wartego ponad 28 mln zł. Finał prac, dofinansowanych ze środków unijnych, zaplanowano na 2027 rok.

Zabytkowa Kopalnia Ignacy w Rybniku zlokalizowana w dzielnicy Niewiadom, na terenie dawnej kopalni Ignacy (wcześniej Kopalni Hoym), jest instytucją kultury miasta Rybnika. Tutejszy zakład wydobywczy działał nieprzerwanie od 1792 roku i został zamknięty w roku 1995. Po kilkuletnim procesie rewitalizacji zyskał drugie życie. Dziś cieszy oko pasjonatów dziedzictwa przemysłowego.

30 grudnia 2005 roku Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków orzekł o wpisaniu Zabytkowej Kopalni Ignacy do Rejestru Zabytków „A”. Od 2007 roku trwają tam intensywne prace rewitalizacyjne.

Jak informuje UM w Rybniku nowy budynek usługowy rośnie w oczach.

- Trwają intensywne prace związane z budową nowego budynku usługowego oraz zagospodarowaniem otaczającego go terenu. Powstaje nowoczesny obiekt, który będzie składał się z dwóch połączonych ze sobą części. W niższej, dwukondygnacyjnej przestrzeni zaplanowano restaurację z zapleczem. Wyższa, trzykondygnacyjna część pomieści na parterze kawiarnię, dwa lokale usługowe oraz strefę wejściową, natomiast na wyższych piętrach powstaną biura. Obie części budynku połączy efektowny, szklany łącznik z recepcją - można przeczytać na stronie UM w Rybniku.

Budowlańcy betonują już pierwsze ściany piwnic, zaś w najbliższym czasie ruszą tu kolejne kluczowe etapy, w tym wznoszenie stropów i pierwsze prace murarskie.

Projekt jest elementem trwającego od 2007 r. procesu ponownego zagospodarowania poprzemysłowego terenu byłej kopalni węgla kamiennego Ignacy w Rybniku – Niewiadomiu.

Wartość całkowita projektu wynosi 28 123 291,14 zł. Źródła finansowania to Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (16 850 061,91 zł ), budżet państwa (2 246 674,91 zł) oraz budżet miasta Rybnika.

Kopalnia ma się czym pochwalić

Warto wiedzieć, że w 2024 r. Zabytkowa Kopalnia Ignacy w Rybniku została uhonorowana tytułem Grand Prix, zdobywając najwyższe wyróżnienie spośród wszystkich laureatów Europejskiej Nagrody Dziedzictwa Europa Nostra.

To najważniejsze europejskie wyróżnienie dla projektów z obszaru dziedzictwa kulturowego, współfinansowane z programu Unii Europejskiej Kreatywna Europa, trafiło do rybnickiego zabytku, który znalazł się w gronie laureatów z 18 krajów, wyróżnionych w kategorii konserwacji i adaptacji.

Kopalnia Ignacy znalazła się także wśród pięciu projektów nagrodzonych tytułem Grand Prix.

„Zabytkowa Kopalnia Ignacy w Rybniku stanowi wzorcowy przykład rewitalizacji, odpowiadającej na wyzwania typowe dla obszarów górniczych. Projekt odznacza się holistycznym podejściem, dbałością o szczegóły oraz zaangażowaniem w zachowanie ruchomego dziedzictwa kulturowego, w tym maszyn parowych. Dzięki efektywnej komunikacji i aktywności lokalnej społeczności, rewitalizacja nie tylko przekształciła przestrzeń, ale także wzmocniła spójność społeczną i zredukowała wskaźniki przestępczości. Oddolny charakter tej inicjatywy uczynił ją akceleratorem zmian na poziomie regionalnym” – można przeczytać w uzasadnieniu jury.