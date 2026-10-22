Kopalnia Bielszowice na cyfrowych obrazach. Są pierwsze efekty
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu prowadzi digitalizację obiektów kopalni Bielszowice. Można już zobaczyć pierwsze efekty tych prac.
fot: Polska Grupa Górnicza FB
Kopalnia Bielszowice. Screen z oprogramowania do obróbki chmur punktów.
fot: Polska Grupa Górnicza FB
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu prowadzi digitalizację obiektów kopalni Bielszowice. Można już zobaczyć pierwsze efekty tych prac.
Dzięki zaawansowanym technikom skanowania cyfrowego, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu prowadzi kompleksową archiwizację dziedzictwa górniczego. Cyfrowa dokumentacja 3D ulepsza procesy inwentaryzacji, umożliwiając natychmiastowe skatalogowanie obiektów z zachowaniem milimetrowej precyzji.
Nowoczesne skanery z dużą dokładnością odtwarzają geometrię oraz detale przestrzenne. W pracach wykorzystuje się szeroki wachlarz metod dokumentacji, takich jak fotografia, rejestracja wideo, skanowanie 2D dokumentacji archiwalnej i map oraz skanowanie 3D obiektów i infrastruktury.
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Muzeum Górnictwa Węglowego zeskanowało już przy pomocy stacjonarnych i mobilnych skanerów laserowych m. in. obiekty kopalni Bielszowice. W mediach społecznościowych Polskiej Grupy Górniczej w Zabrzu można zobaczyć screeny z chmury punktów zeskanowanego fragmentu poziomu 516 m oraz powierzchni.
W ramach projektu prowadzona jest również digitalizacja zasobów katowickiej kopalni Wujek. Podobnie, jak w przypadku kopalni Bielszowice, zakończono już pierwszy etap tych prac.