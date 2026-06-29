Dotychczas zakończone kontrole i audyty dot. realizacji programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego (FESL) 2021-2027 nie wykazały nieprawidłowości - poinformowała Małgorzata Staś, dyrektor departamentu rozwoju i transformacji regionu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Dotychczas zakończone kontrole i audyty dot. realizacji programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego (FESL) 2021-2027 nie wykazały nieprawidłowości - poinformowała Małgorzata Staś, dyrektor departamentu rozwoju i transformacji regionu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

O możliwych nieprawidłowościach podczas udzielania dotacji z FESL 2021-2027 poinformował poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Wójcik. Wskazał, że we wniosku o uchylenie immunitetu posła Koalicji Obywatelskiej Wojciecha Króla Prokuratura Europejska (EPPO) zawarła informacje o konkursie, w którym przyznano dofinansowanie konkretnej firmie, choć początkowo jej projekt nie został wybrany, a jeden z polityków KO miał otrzymać określony procent od kwoty dofinansowania.

Wszystko zgodnie z prawem

Małgorzata Staś w odpowiedzi na pytania wyjaśniła, że procedura wyboru projektów do dofinansowania przewiduje możliwość aktualizacji wyników. Może to nastąpić m.in. z powodu rozstrzygnięcia procedury odwoławczej, zwiększenia alokacji środków oraz rezygnacji beneficjentów.

"W konkursie, do którego nawiązuje w swoim wystąpieniu pan poseł Michał Wójcik, wystąpiły dwie okoliczności, tj. pozytywne rozstrzygnięcie w procedurze odwoławczej oraz zwiększenie alokacji w konkursie. Konsekwencją była trzykrotna aktualizacja listy, co ostatecznie sprawiło, że wszystkie 16 projektów na liście z pozytywnym wynikiem oceny merytorycznej otrzymały dofinansowanie" - poinformowała Małgorzata Staś.

Zapewniła, że "wszelkie działania związane z wyborem projektów realizowane były zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz procedurami programu".

Konkurs przeprowadziło Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

To jednostka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, która pośredniczy we wdrażaniu FESL 2021-2027 dla przedsiębiorców oraz instytucji otoczenia biznesu.

"Śląskie Centrum Przedsiębiorczości współpracuje ze wszystkimi uprawnionymi organami kontrolnymi i ścigania. W przypadku kierowanych do instytucji wniosków o informacje lub dokumenty są one przekazywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa" - wskazała Małgorzata Staś.

Zaznaczyła, że proces wyboru projektów i wydatkowania dotacji z FESL 2021-2027 podlega kontroli krajowej i międzynarodowej. Kontrole i audyty prowadzi m.in. Krajowa Administracja Skarbowa, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Najwyższa Izba Kontroli, a także Komisja Europejska i Europejski Trybunał Obrachunkowy.

"Proces wyboru projektów realizowany jest zgodnie m.in. z przepisami Unii Europejskiej i programem Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027" - podkreśliła Małgorzata Staś. Dodała, że oceny projektów dokonuje komisja złożona z pracowników instytucji oraz ekspertów, a wszystkie projekty są oceniane według takich samych, publicznie dostępnych kryteriów, które zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący program FESL 2021-2027.

EPPO na początku maja wniosła o uchylenie immunitetu posłowi Wojciechowi Królowi w związku z podejrzeniem płatnej protekcji w ramach śledztwa związanego z modernizacją infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, która jest prowadzona z wykorzystaniem funduszy unijnych.