Śląska zbrojeniówka łączy siły. Gliwicki zakład Bumar-Łabędy przejmie Bumar-Mikulczyce z Zabrza. Ogłoszono już plan połączenia, który – jak zaznaczono – wpisuje się w długofalową strategię Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Obie spółki znalazły się także na liście kluczowych firm programu SAFE.

Śląska zbrojeniówka łączy siły. Gliwicki zakład Bumar-Łabędy przejmie Bumar-Mikulczyce z Zabrza. Ogłoszono już plan połączenia, który – jak zaznaczono – wpisuje się w długofalową strategię Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Obie spółki znalazły się także na liście kluczowych firm programu SAFE.

Zakłady mechaniczne Bumar-Łabędy to jeden z filarów polskiego przemysłu zbrojeniowego. Istnieją od 75 lat i specjalizują się w produkcji, remontach i modernizacji ciężkiego sprzętu pancernego. Obecnie serwisują i modernizują czołgi Leopard i będą montować spolonizowaną wersję południowokoerańskich czołgów K2. Z kolei spółka Bumar-Mikulczyce od ponad 50 lat specjalizuje się w produkcji przekładni mechanicznych i zaopatruje zarówno sektor zbrojeniowy, jak i rynek cywilny – obecnie dostarcza m.in. przekładnie dla do bojowych wozów piechoty Borsuk oraz armatohaubic Krab.

Konsolidacja wzmocni potencjał spółek

Obie spółki zbrojeniowe wchodzą w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej i wkrótce będą działać pod jednym szyldem – Bumar-Łabędy przejmie Bumar-Mikulczyce. Plan połączenia został już uzgodniony i podpisany przez zarządy spółek. Zaznaczono w nim, że decyzję podjęto z uwagi na fakt, że działalność spółek jest ze sobą ściśle powiązana, a konsolidacja wzmocni ich potencjał operacyjny i rozwojowy.

- Przesłanki przemawiające za procesem połączenia opierają się zarówno na oszczędnościach kosztowych, jak i na budowie bardziej spójnego, przewidywalnego i kontrolowalnego modelu funkcjonowania w obszarze realizacji programów zbrojeniowych o znaczeniu strategicznym. Zasadność połączenia wynika przede wszystkim z długoterminowej efektywności i bezpieczeństwa operacyjnego – czytamy w ogłoszonym planie połączenie spółek.

Połączenie spółek wpisuje się w strategię Polskiej Grupy Zbrojeniowej

Podkreślono również, że to połączenie wpisuje się w długofalową strategię Polskiej Grupy Zbrojeniowej oraz zalecenia Ministerstwa Aktywów Państwowych w tym zakresie. Dodano, że jest też zgodne z tendencjami zachodzącymi w europejskim sektorze obronnym.

- Spółki łączące się – jako jeden podmiot uzyskują większą czytelność kompetencyjną w obszarze ciężkich platform pancernych oraz wybranych zespołów mechanicznych w Grupie PGZ, co wzmacnia ich pozycję jako ośrodka koncentracji kompetencji w ramach Grupy PGZ i poprawi przejrzystość struktury odpowiedzialności wobec zamawiającego – czytamy w dokumencie.

Co przyniesie połączenie śląskich spółek zbrojeniowych?

W planie połączenia zaznaczono, że przeprowadzona analiza wskazuje na pozytywny efekt ekonomiczny takiego działania, który ma się wyrażać w:

scentralizowaniu oraz uproszczeniu procesów zarządzania aktywami spółek uczestniczących w połączeniu,

zwiększeniu efektywności zarządzania,

uporządkowaniu i koncentracji kompetencji,

ujednoliceniu modelu zarządzania procesami produkcyjnymi i logistycznymi,

synchronizacji procesów planistycznych, inwestycyjnych i kontraktowych.

częściowej integracji kluczowych etapów procesu wytwórczego,

poprawie kontroli operacyjnej nad newralgicznymi komponentami,

ograniczeniu ryzyk kontraktowych związanych z rozproszeniem odpowiedzialności pomiędzy odrębne podmioty,

zwiększeniu spójności planowania produkcji, zakupów i harmonogramów realizacyjnych.

Docelowo konsolidacja spółek ma prowadzić do:

większej przewidywalności przepływów operacyjnych,

lepszego bilansowania obciążeń produkcyjnych,

ograniczenia zmienności kapitału obrotowego,

uproszczenia rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi

Zakłady Bumar-Łabędy z Gliwic oraz Bumar-Mikulczyce z Zabrza znalazły się na oficjalnej liście kluczowych firm programu SAFE, który przewiduje ponad 180 mld zł na dozbrojenie polskiej armii.