Gospodarka

Konkurencyjność, transformacja, bezpieczeństwo. Przemysł spotyka się w Katowicach

Katowice ponownie staną się stolicą debaty o przyszłości przemysłu w Polsce i Europie. Rozpoczęła się rejestracja na Forum Nowego Przemysłu, jedno z najważniejszych wydarzeń poświęconych kluczowym z perspektywy gospodarczej zagadnieniom, które odbędzie się 13-14 października 2026 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. 

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RED

8 października 2026, 14:30
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: PTWP

Forum od lat stanowi jedno z najważniejszych miejsc debaty o zagadnieniach najistotniejszych z perspektywy rozwoju przemysłu w Polsce i Europie

fot: PTWP

Katowice ponownie staną się stolicą debaty o przyszłości przemysłu w Polsce i Europie. Rozpoczęła się rejestracja na Forum Nowego Przemysłu, jedno z najważniejszych wydarzeń poświęconych kluczowym z perspektywy gospodarczej zagadnieniom, które odbędzie się 13-14 października 2026 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. 

Tematyka konferencji skupia się na konkurencyjności europejskiej produkcji, transformacji energetycznej, cyfryzacji, wykorzystaniu sztucznej inteligencji w przemyśle, wzmacnianiu krajowego oraz europejskiego local contentu i rozwoju produkcji dual use, czyli technologii i rozwiązań znajdujących zastosowanie zarówno w sektorze cywilnym, jak i obronnym. 

Forum od lat stanowi jedno z najważniejszych miejsc debaty o zagadnieniach najistotniejszych z perspektywy rozwoju przemysłu w Polsce i Europie. W Katowicach spotykają się przedstawiciele przedsiębiorstw, administracji publicznej, świata nauki oraz dostawcy nowoczesnych technologii, by rozmawiać o wyzwaniach, które w coraz większym stopniu decydują o pozycji konkurencyjnej europejskiej gospodarki.

Forum Nowego Przemysłu to miejsce spotkania osób, które realnie wpływają na rozwój polskiego i europejskiego przemysłu. Chcemy, by było przestrzenią nie tylko do rozmowy o najważniejszych wyzwaniach, lecz także do wymiany doświadczeń, prezentowania skutecznych rozwiązań i budowania współpracy. To właśnie z takich spotkań rodzą się nowe projekty, innowacje i przewagi konkurencyjne przedsiębiorstw – mówi Aleksandra Helbin, redaktor naczelna WNP.

Program tegorocznej edycji koncentruje się na konkurencyjności przemysłu, zwiększaniu udziału krajowych firm w łańcuchach dostaw oraz roli przemysłu w sektorze obronnym. W centrum dyskusji znajdą się między innymi dostępność i koszty energii dla przemysłu, cyfryzacja procesów produkcyjnych, robotyzacja i automatyzacja zakładów, wykorzystanie sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwo infrastruktury przemysłowej, rozwój kompetencji pracowników oraz budowanie odporności łańcuchów dostaw.

Istotnym elementem forum będzie również dyskusja o miejscu europejskiego przemysłu w zmieniającym się otoczeniu geopolitycznym. Coraz większego znaczenia nabierają kwestie suwerenności technologicznej, bezpieczeństwa surowcowego oraz wzmacniania potencjału produkcyjnego Europy. W tym kontekście Forum stanie się przestrzenią do wymiany doświadczeń i prezentacji rozwiązań, które mogą wspierać rozwój nowoczesnego przemysłu.

Obok debat plenarnych i paneli eksperckich uczestnicy będą mogli wziąć udział w sesjach poświęconych praktycznym wdrożeniom nowych technologii, spotkaniach z liderami biznesu oraz prezentacjach najlepszych projektów przemysłowych. Ważnym punktem programu pozostanie konkurs The Best of Industry, promujący innowacyjne rozwiązania wspierające transformację cyfrową i rozwój nowoczesnej produkcji oraz dual use w przemyśle.

Po raz kolejny częścią Forum Nowego Przemysłu będzie konferencja Przemysł dla obronności, która stanowi jego naturalne uzupełnienie. Jej celem jest rozmowa o tym, jak budować przemysł dla obronności: nowoczesny, innowacyjny i zdolny do zaspokajania potrzeb bezpieczeństwa państwa oraz europejskich partnerów.

Forum Nowego Przemysłu odbędzie się równolegle z Międzynarodowymi Targami Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX oraz Międzynarodowymi Targami Spawalniczymi ExpoWELDING. Dzięki temu Katowice ponownie staną się miejscem spotkania przedstawicieli całego ekosystemu przemysłowego – od producentów i dostawców technologii, przez ekspertów, po osoby odpowiedzialne za kształtowanie polityki gospodarczej.

W czasach, gdy przyszłość europejskiego przemysłu zależy od zdolności do łączenia innowacyjności z bezpieczeństwem i efektywnością, Forum Nowego Przemysłu pozostaje jednym z najważniejszych miejsc dyskusji o kierunkach rozwoju gospodarki oraz roli przemysłu w budowaniu długofalowej konkurencyjności Polski i Europy.

Więcej informacji oraz rejestracja dostępne na stronie: https://www.nowyprzemysl.pl/pl/ 

Powiązane tematy:

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