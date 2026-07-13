Koniec zatorów na trasie w Beskidy. Powstanie nowy węzeł na Wiślance

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na budowę węzła drogowego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 81 (tzw. Wiślance) z drogą wojewódzką nr 944 (ul. Bielska) w Skoczowie.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na budowę węzła drogowego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 81 (tzw. Wiślance) z drogą wojewódzką nr 944 (ul. Bielska) w Skoczowie.

Koniec korków na popularnej trasie w Beskidy?

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na popularnej i bardzo ruchliwej trasie prowadzącej z Katowic w kierunku Beskidu Śląskiego.

- Obecnie skrzyżowanie DK81 z DW944 jest miejscem, w którym regularnie tworzą się zatory, szczególnie w okresach wzmożonego ruchu turystycznego, weekendy oraz w dni targowe – podkreśla Marcin Twardysko z katowickiego oddziału GDDKiA.

Ogłoszenie przetargu to kolejny krok do realizacji tej ważnej inwestycji drogowej. W grudniu 2025 r. GDDKiA uzyskała pozwolenie na budowę węzła drogowego w tym miejscu, a ogłoszenie przetargu to kolejny krok do realizacji tej ważnej inwestycji drogowej w powiecie cieszyńskim.

Zakres inwestycji na Wiślance w Skoczowie

Na skrzyżowaniu DK81 z DW944 powstanie węzeł drogowy typu „karo” z bezkolizyjnym przebiegiem DK81. Jak informują w GDDKiA, inwestycja obejmuje również budowę łącznic, ronda w ciągu DW944, przebudowę dróg lokalnych, budowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych, obiektów mostowych oraz niezbędnej infrastruktury technicznej. Przebudowany zostanie odcinek DK81 o długości 1,4 km.

GDDKiA czeka na oferty do 25 sierpnia 2026 r., a jedynym kryterium oceny ofert będzie cena. Wykonawca będzie miał 22 miesiące na realizację robót wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Do czasu realizacji nie będą wliczane okresy zimowe – od 16 grudnia do 15 marca. Oznacza to, że kierowcy skorzystają z nowego węzła w 2029 r.

- Realizacja zadania odbywa się na podstawie porozumienia zawartego z gminą Skoczów, która uczestniczy w finansowaniu inwestycji oraz odpowiada za przygotowanie części samorządowej przedsięwzięcia. GDDKiA odpowiada za przebudowę i rozbudowę infrastruktury w ciągu drogi krajowej nr 81 – informuje Marcin Twardysko.

Wiślanka – jedna z najważniejszych dróg regionu

DK 81 (tzw. Wiślanka) ma około 60 km długości i prowadzi od węzła Katowice Giszowiec do skrzyżowania z drogą ekspresową S52 w Harbutowicach koło Skoczowa. Jej kontynuacją w kierunku Ustronia, Wisły i Istebnej jest droga wojewódzka nr 941, o długości około 33 km.