Transformacja od A do Z

Koniec z węglem w ciepłownictwie? TAURON realizuje kolejny etap transformacji w Łagiszy

TAURON przyspiesza transformację swojego ciepłownictwa. 4 listopada 2026 r. spółka TAURON Ciepło zawarła z konsorcjum Siemens Energy umowę na dostawę dwóch wysp turbinowych dla nowego kogeneracyjnego źródła ciepła w Będzinie-Łagiszy, wraz z 12-letnią usługą serwisową. Łączna wartość kontraktu wynosi 144,4 mln euro netto.

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

5 listopada 2026, 08:48
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Tauron

Elektrownia Łagisza

fot: Tauron

TAURON przyspiesza transformację swojego ciepłownictwa. 4 listopada 2026 r. spółka TAURON Ciepło zawarła z konsorcjum Siemens Energy umowę na dostawę dwóch wysp turbinowych dla nowego kogeneracyjnego źródła ciepła w Będzinie-Łagiszy, wraz z 12-letnią usługą serwisową. Łączna wartość kontraktu wynosi 144,4 mln euro netto.

Umowa na dwa turbozespoły gazowe dla Łagiszy 

Kontrakt przewiduje dostawę dwóch turbozespołów gazowych — turbiny gazowej, generatora oraz urządzeń pomocniczych — na teren budowy w Łagiszy. Za samą dostawę TAURON zapłaci 94,5 mln euro netto, a za 12-letnią obsługę serwisową każdego turbozespołu 49,9 mln euro netto. Dostawy mają nastąpić odpowiednio we wrześniu i październiku 2029 roku.

Siemens Energy będzie wspierał TAURON także na etapie montażu i uruchomienia urządzeń. Umowa serwisowa obejmuje przeglądy, remonty, naprawy oraz usuwanie ewentualnych usterek i awarii przez 12 lat od przekazania każdej wyspy turbinowej do eksploatacji. 

- Budowa bloku kogeneracyjnego w Łagiszy to niezwykle ważny krok w transformacji segmentu ciepłowniczego. Po wygraniu w kwietniu 2026 roku aukcji kogeneracyjnej, która zapewnia projektowi możliwość uzyskania ok. 2,3 mld zł przychodów z premii kogeneracyjnej w latach 2031–2045, osiągnęliśmy kolejny kamień milowy dla projektu – kontraktację wyspy turbinowej. Ten kontrakt to kolejny dowód na skuteczność Grupy w pozyskiwaniu kluczowych technologii w trudnym otoczeniu rynkowym – mówi Michał Orłowski, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia ds. zarządzania majątkiem i rozwoju.

Gazowa kogeneracja zastąpi węgiel 

Inwestycja w Łagiszy jest elementem strategii TAURONU zakładającej odejście od węgla w segmencie ciepłowniczym do 2030 roku i zapewnienie wówczas 100 proc. nisko- i zeroemisyjnego ciepła. Na terenie Elektrowni Łagisza powstaną dwa kogeneracyjne bloki gazowe, magazyny ciepła oraz instalacje Power-to-Heat.

  • Budowa nowego źródła ma zwiększyć bezpieczeństwo i ciągłość dostaw ciepła dla mieszkańców regionu.
  • Projekt uzyskał wsparcie w formie premii kogeneracyjnej w szacowanej wysokości około 2,3 mld zł w latach 2031–2045.
  • Nowe układy wytwórcze mają wspierać rozwój efektywnego ciepłownictwa sieciowego i ograniczać wpływ sektora na środowisko.

- W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości dostaw ciepła dla mieszkańców regionu podjęliśmy strategiczną decyzję o budowie nowego, nowoczesnego źródła ciepła w Będzinie-Łagiszy. To inwestycja, która już od 2030 roku zwiększy bezpieczeństwo energetyczne regionu i pozwoli nam w długiej perspektywie zapewniać mieszkańcom stabilne dostawy ciepła w oparciu o własną infrastrukturę. Nowe źródło w Łagiszy zostało zaplanowane tak, aby odpowiadało rzeczywistym potrzebom systemu i wspierało dalszy rozwój efektywnego ciepłownictwa sieciowego – powiedział Marcin Staniszewski, prezes zarządu TAURON Ciepło.

Dla Będzina i całego regionu kontrakt oznacza konkretne przyspieszenie prac nad źródłem, które ma zastąpić węglowe wytwarzanie ciepła nowoczesną kogeneracją gazową. Inwestycja wpisuje się w długofalową strategię TAURON Ciepło, której celem są niezawodne dostawy energii cieplnej, wyższa efektywność systemu oraz mniejsza emisja.

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