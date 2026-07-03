Koniec śledztwa w sprawie urządzania nielegalnych gier hazardowych

Śląska Krajowa Administracja Skarbowa wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach zakończyły śledztwo dotyczące urządzania nielegalnych gier hazardowych. Przeciwko 84 osobom skierowano do sądu akty oskarżenia. Zlikwidowano 706 nielegalnych punktów hazardowych oraz zabezpieczono 2200 automatów.

Śląska Krajowa Administracja Skarbowa wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach zakończyły śledztwo dotyczące urządzania nielegalnych gier hazardowych. Przeciwko 84 osobom skierowano do sądu akty oskarżenia. Zlikwidowano 706 nielegalnych punktów hazardowych oraz zabezpieczono 2200 automatów.

Funkcjonariusze ze Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach wspólnie z policjantami z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną KWP w Katowicach, zakończyli jedno z największych w kraju śledztw dotyczących nielegalnego hazardu.

Postępowanie prowadzone pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej zakończyło się skierowaniem do sądu aktu oskarżenia przeciwko 12 osobom podejrzanym o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. W toku śledztwa zarzuty usłyszały łącznie 84 osoby, a wartość korzyści osiągniętych z przestępczego procederu śledczy oszacowali na co najmniej 158 milionów złotych.

Śledztwo prowadzone przez funkcjonariuszy ŚUCS i policjantów z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną KWP w Katowicach dotyczyło działalności zorganizowanej grupy przestępczej, która w latach 2010-2018 zajmowała się urządzaniem gier hazardowych na automatach wbrew przepisom ustawy o grach hazardowych. Postępowanie od początku nadzorowała Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej.

Jak ustalili śledczy, członkowie grupy prowadzili nielegalne punkty z automatami do gier, wykorzystując do tego 11 podmiotów gospodarczych. Działalność obejmowała przede wszystkim teren Bielska-Białej, jednak nielegalne punkty funkcjonowały również w innych miejscowościach na terenie kraju.

Dochody pochodzące z przestępczego procederu były następnie legalizowane. Łączna wartość korzyści majątkowych osiągniętych przez grupę przestępczą wyniosła co najmniej 158 mln zł.

W toku prowadzonego postępowania zlikwidowano 706 nielegalnych punktów hazardowych oraz zabezpieczono 2200 automatów. Na poczet przyszłych kar i środków karnych zabezpieczono również majątek oskarżonych o wartości przekraczającej 40 mln zł. Zabezpieczenia objęły pieniądze, nieruchomości, ruchomości oraz prawa majątkowe.

Sprawa należała do najbardziej obszernych postępowań prowadzonych w zakresie zwalczania przestępczości hazardowej. Materiał dowodowy obejmuje ponad 1000 tomów akt oraz 600 segregatorów dokumentacji finansowo-księgowej.

Łącznie zarzuty przedstawiono 84 osobom. Ostatecznie do sądu skierowano akt oskarżenia przeciwko 12 osobom, którym zarzucono założenie i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, urządzanie gier hazardowych wbrew przepisom ustawy o grach hazardowych oraz pranie pieniędzy pochodzących z przestępstwa.

Na etapie śledztwa wobec 10 oskarżonych sąd zastosował, na wniosek prokuratora, tymczasowe aresztowanie. Wobec pozostałych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym poręczenia majątkowe na kwotę ponad 8 mln zł.

Za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz uczynienie z przestępczego procederu stałego źródła dochodu oskarżonym grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności. Sąd może również orzec wielomilionowe grzywny oraz przepadek korzyści pochodzących z przestępstwa.