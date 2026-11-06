Koniec produkcji, początek nowego życia. Huta Królewska przekazuje muzeum 130 ton historii
Muzeum Hutnictwa w Chorzowie wzbogaci się o maszyny, urządzenia i wyposażenie dawnej Huty Królewskiej o łącznej masie ponad 130 ton. Umowę darowizny z ArcelorMittal Poland podpisano 5 listopada 2026 roku, a przekazanie eksponatów zaplanowano jeszcze przed końcem roku.
fot: ArcelorMittal Poland
Podpisanie umowy pomiędzy Muzeum Hutnictwa a ArcelorMittal Poland
fot: ArcelorMittal Poland
Muzeum Hutnictwa w Chorzowie wzbogaci się o maszyny, urządzenia i wyposażenie dawnej Huty Królewskiej o łącznej masie ponad 130 ton. Umowę darowizny z ArcelorMittal Poland podpisano 5 listopada 2026 roku, a przekazanie eksponatów zaplanowano jeszcze przed końcem roku.
Od nożycy po deskę kreślarską
Wśród przekazywanych obiektów znajdują się 20-tonowa nożyca z linii do gięcia łuków obudów górniczych oraz ponad 30-tonowa platforma kolejowa z walcem. Do muzealnych zbiorów trafią również obudowa górnicza, zabytkowa deska kreślarska, historyczne tablice i gablota z przykładami asortymentu produkowanego w zakładzie.
Darowiznę uzupełnią narzędzia, urządzenia i maszyny wykorzystywane w codziennej pracy huty. Koszty ich transportu pokryje ArcelorMittal Poland. Zgodnie z zapowiedzią przekazane obiekty mają być prezentowane zwiedzającym.
– Huta Królewska przez ponad dwa wieki była sercem Chorzowa. Jej opowieść to historia konkretnych ludzi – hutników, inżynierów, przemysłowców i ich rodzin – mówi Tomasz Owoc, dyrektor Muzeum Hutnictwa w Chorzowie.
Pamięć po zakończeniu produkcji
Przekazanie wyposażenia wiąże się z zakończeniem działalności produkcyjnej Huty Królewskiej. Jak przypomniano w komunikacie, decyzję w tej sprawie ArcelorMittal Poland podjął pod koniec 2025 roku, uzasadniając ją sytuacją rynkową i brakiem ekonomicznych podstaw do dalszego prowadzenia produkcji.
– Przekazujemy do Muzeum Hutnictwa nie tylko zabytkowe maszyny i wyposażenie, przekazujemy coś więcej – pamięć o zakładzie z wieloletnią tradycją – podkreśla Wojciech Koszuta, prezes i dyrektor generalny ArcelorMittal Poland.
Historia zakładu sięga przełomu XVIII i XIX wieku. Przez ponad 220 lat huta współtworzyła przemysłowy charakter Chorzowa i była miejscem pracy kolejnych pokoleń mieszkańców.
Kontynuacja wieloletniej współpracy
Darowizna stanowi kolejny etap współpracy muzeum z ArcelorMittal Poland. W październiku 2021 roku, jeszcze przed oficjalnym otwarciem placówki, obie strony podpisały list intencyjny obejmujący edukację, działania społeczne i upowszechnianie kompetencji technicznych.
Muzeum deklaruje, że obok zabezpieczenia maszyn i wyposażenia będzie pielęgnować także niematerialne dziedzictwo Huty Królewskiej: wspomnienia jej pracowników, wiedzę o technologiach oraz kulturze pracy zakładu.