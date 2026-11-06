Muzeum Hutnictwa w Chorzowie wzbogaci się o maszyny, urządzenia i wyposażenie dawnej Huty Królewskiej o łącznej masie ponad 130 ton. Umowę darowizny z ArcelorMittal Poland podpisano 5 listopada 2026 roku, a przekazanie eksponatów zaplanowano jeszcze przed końcem roku.

Muzeum Hutnictwa w Chorzowie wzbogaci się o maszyny, urządzenia i wyposażenie dawnej Huty Królewskiej o łącznej masie ponad 130 ton. Umowę darowizny z ArcelorMittal Poland podpisano 5 listopada 2026 roku, a przekazanie eksponatów zaplanowano jeszcze przed końcem roku.

Od nożycy po deskę kreślarską

Wśród przekazywanych obiektów znajdują się 20-tonowa nożyca z linii do gięcia łuków obudów górniczych oraz ponad 30-tonowa platforma kolejowa z walcem. Do muzealnych zbiorów trafią również obudowa górnicza, zabytkowa deska kreślarska, historyczne tablice i gablota z przykładami asortymentu produkowanego w zakładzie.

Darowiznę uzupełnią narzędzia, urządzenia i maszyny wykorzystywane w codziennej pracy huty. Koszty ich transportu pokryje ArcelorMittal Poland. Zgodnie z zapowiedzią przekazane obiekty mają być prezentowane zwiedzającym.

– Huta Królewska przez ponad dwa wieki była sercem Chorzowa. Jej opowieść to historia konkretnych ludzi – hutników, inżynierów, przemysłowców i ich rodzin – mówi Tomasz Owoc, dyrektor Muzeum Hutnictwa w Chorzowie.

Pamięć po zakończeniu produkcji

Przekazanie wyposażenia wiąże się z zakończeniem działalności produkcyjnej Huty Królewskiej. Jak przypomniano w komunikacie, decyzję w tej sprawie ArcelorMittal Poland podjął pod koniec 2025 roku, uzasadniając ją sytuacją rynkową i brakiem ekonomicznych podstaw do dalszego prowadzenia produkcji.

– Przekazujemy do Muzeum Hutnictwa nie tylko zabytkowe maszyny i wyposażenie, przekazujemy coś więcej – pamięć o zakładzie z wieloletnią tradycją – podkreśla Wojciech Koszuta, prezes i dyrektor generalny ArcelorMittal Poland.

Historia zakładu sięga przełomu XVIII i XIX wieku. Przez ponad 220 lat huta współtworzyła przemysłowy charakter Chorzowa i była miejscem pracy kolejnych pokoleń mieszkańców.