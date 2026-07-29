Koniec oczyszczalni pod oknami?

Sosnowieckie Wodociągi intensywnie pracują nad inwestycją, która obejmuje swym zasięgiem ponad 8 tysięcy mieszkańców Zagórza.

Sosnowieckie Wodociągi intensywnie pracują nad inwestycją, która obejmuje swym zasięgiem ponad 8 tysięcy mieszkańców Zagórza.

Roboty polegają na przekierowaniu ścieków w znajdującej się w Zagórzu oczyszczalni do oczyszczalni Radocha II przy ulicy Ostrogórskiej. Zagórska instalacja w ciągu doby przerabia około 1400 metrów sześciennych ścieków.

Oczyszczalnia ścieków Zagórze w rejonie ulicy Czereśniowej została wybudowana w latach 1985-1993. Znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla, co sprawia, że może wpływać na komfort życia mieszkańców tej części Sosnowca. Inwestycja obejmuje budowę dwóch przepompowni, które będą tłoczyły ścieki do kolektora ciśnieniowego o długości około 2,5 km oraz kolektorów grawitacyjnych o łącznej długości około 300 metrów. Kolektor to nic innego jak rura kanalizacyjna o dużej średnicy. W kolejnym etapie umożliwi to likwidację oczyszczalni w Zagórzu.

Realizacja zadania przyniesie korzyści zarówno ekonomiczne, jak i ekologiczne.

– Rocznie uda nam się zaoszczędzić nawet do 3 milionów złotych. To z kolei bezpośrednio przekłada się na optymalną cenę za dostarczaną naszym mieszkańcom wodę oraz odbiór ścieków – wyjaśnia Paweł Kopczyński, prezes Sosnowieckich Wodociągów.

Możliwości nowoczesnej oczyszczalni Radocha pozwalają na uzyskanie lepszego efektu ekologicznego, zainstalowane urządzenia lepiej radzą sobie z oczyszczaniem ścieków.

– Radocha II może na dobę bez problemu zająć się oczyszczaniem 65 tysięcy metrów sześciennych ścieków. W tej chwili przepływa przez nią około 41 tysięcy m sześć. – wylicza prezes Kopczyński.

Szacunkowa wartość inwestycji wynosi blisko 15 mln zł. Zakończenie prac planowane jest w pierwszym kwartale 2027 roku.