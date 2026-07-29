Awaria w elektrociepłowni. Smród w dwóch śląskich miastach

Mieszkańcy Zabrza i Rudy Śląskiej od kilku tygodni skarżą się smród w niektórych dzielnicach tych miast. Do zabrzańskiego magistratu wpłynęło w tej sprawie kilkadziesiąt zgłoszeń, w których uciążliwe zapachy określają jako „kiszonka, chemiczne lub przypominające odchody”. Winę za to ponosi… awaria w elektrociepłowni.

Mieszkańcy Zabrza i Rudy Śląskiej od kilku tygodni skarżą się smród w niektórych dzielnicach tych miast. Do zabrzańskiego magistratu wpłynęło w tej sprawie kilkadziesiąt zgłoszeń, w których uciążliwe zapachy określają jako „kiszonka, chemiczne lub przypominające odchody”. Winę za to ponosi… awaria w elektrociepłowni.

Smród w Zabrzu i Rudzie Śląskiej. Mieszkańcy składają skargi

Zapachowe uciążliwości, na które skarżą się mieszkańcy Zabrza i Rudy Śląskiej, były tematem spotkania prezydenta Zabrza Kamila Żbikowskiego z wiceprezydentem Rudy Śląskiej Jackiem Morkiem – informują w zabrzańskim magistracie.

– Mieszkańcy oczekują przede wszystkim rzetelnej informacji i konkretnych działań. Dlatego jesteśmy w stałym kontakcie z przedsiębiorstwami oraz analizujemy wszystkie sygnały napływające od mieszkańców – podkreśla prezydent Zabrza Kamil Żbikowski.

Władze Zabrza i Rudy Śląskiej współpracują w sprawie odorów

Samorządowcy omówili sytuację oraz działania, które mogą ograniczyć problem odczuwany przez mieszkańców obu miast – czytamy w komunikacie Urzędu Miejskiego w Zabrzu. Podkreślono też konieczność dalszej współpracy i stałej wymiany informacji z firmami zarządzającymi instalacjami wskazywanymi jako jedno z potencjalnych źródeł odorów.

– Problem uciążliwości zapachowych nie kończy się na granicach administracyjnych miast, dlatego równie ważna jak działania poszczególnych samorządów jest ścisła współpraca i bieżąca wymiana informacji. Wspólnie monitorujemy sytuację, analizujemy zgłoszenia mieszkańców, które traktujemy bardzo poważnie i pozostajemy w kontakcie z właściwymi instytucjami – podkreśla wiceprezydent Rudy Śląskiej Jacek Morek.

Zgłoszenia mieszkańców o zapachu kiszonki i chemii

W czerwcu do Urzędu Miejskiego w Zabrzu wpłynęło 17 zgłoszeń dotyczących uciążliwości zapachowych, a w lipcu już 49.

– Jak wynika z analizy zgłoszeń, wiele z nich opisuje zapachy określane przez mieszkańców jako kiszonka, chemiczne lub przypominające odchody. Oznacza to, że nie wszystkie zgłaszane uciążliwości można jednoznacznie powiązać z paliwem RDF – informują w zabrzańskim magistracie.

Paliwo RDF (Refuse-Derived Fuel) to paliwo alternatywne z wysoko kalorycznych frakcji niesegregowanych odpadów komunalnych oraz przemysłowych, które nie nadają się do standardowego recyklingu. Głównymi surowcami są tworzywa sztuczne, papier, tektura, tekstylia, guma oraz drewno. A m.in. takie paliwo wykorzystuje zabrzańska Elektrociepłownia Fortum.

Awaria kotła w Fortum. Wstrzymano dostawy paliwa RDF

Przedstawiciele Społecznego Zespołu ds. Przeciwdziałania Uciążliwości Odorowej na terenie miasta Zabrze, powołanego już w lutym 2025 r., uzyskali od spółki Fortum informację, że 13 lipca 2026 r. doszło tam do awarii kotła energetycznego.

– Nie dotyczyła ona układu podawania paliwa RDF, jednak jej usunięcie wymagało wyłączenia całego bloku energetycznego. W związku z tym czasowo wstrzymano wszystkie dostawy paliwa RDF do elektrociepłowni – informują w zabrzańskim magistracie.

Co z paliwem RDF i zakładem FCC w Zabrzu?

W spółce Fortum zapewniają, że znajdujący się na jej terenie zapas paliwa RDF pozostaje zamknięty w zewnętrznym silosie, jest pod stałą kontrolą i nie ma kontaktu z otoczeniem. Jednak wstrzymano odbiór paliwa RDF produkowanego przez zakład FCC w Zabrzu.

– W efekcie zgromadzone zapasy, które na co dzień są na bieżąco przetwarzane, musiały pozostać na terenie instalacji. Prezydent Zabrza Kamil Żbikowski spotkał się z przedstawicielami spółki FCC. Firma zadeklarowała, że produkowane paliwo RDF nie będzie magazynowane, lecz wywożone do odbiorców poza Zabrzem. Prezydent zapowiedział również podobne rozmowy z władzami Fortum – informują w Urzędzie Miejskim w Zabrzu.

Rekultywacja składowiska odpadów przy ul. Cmentarnej

Jest jeszcze jeden trop w sprawie uciążliwego zapachu – rekultywacja miejskiego składowiska odpadów przy ul. Cmentarnej w Zabrzu. W zabrzańskim magistracie zaznaczają, że według obecnych ocen prowadzone tam prace mogą mieć jedynie niewielki wpływ na odczuwalne uciążliwości. Dodają, że w ostatnim czasie na teren składowiska nie były zwożone odpady, a prace rekultywacyjne powinny zakończyć się w ciągu najbliższych kilku tygodni.

