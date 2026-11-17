Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o zakończeniu remontu zachodniego odcinka autostrady A4. Kierowcy jadący w kierunku Katowic mogą już korzystać z ponad 5 km odnowionej jezdni – między granicą województw opolskiego i śląskiego a węzłem Łany.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o zakończeniu remontu zachodniego odcinka autostrady A4. Kierowcy jadący w kierunku Katowic mogą już korzystać z ponad 5 km odnowionej jezdni – między granicą województw opolskiego i śląskiego a węzłem Łany.

Co zostało wyremontowane?

Jak przekazała GDDKiA, wykonawca prac, firma Drog-Bud z Lubojenki koło Częstochowy, w ciągu trzech miesięcy wymienił warstwę ścieralną i wiążącą nawierzchni. W wybranych miejscach odnowiono również podbudowę autostrady.

Remont objął także Miejsca Obsługi Podróżnych Chechło i Proboszczowice, gdzie wymieniono wyeksploatowaną warstwę ścieralną. Dzięki temu, jak podkreśla zarządca drogi, przywrócono odpowiedni komfort przejazdu przez oba MOP-y.

Nie tylko nowy asfalt

Prace nie ograniczyły się do wymiany nawierzchni. Wykonawca wyregulował bariery ochronne w pasie rozdziału, wymienił część elementów odwodnienia jezdni, a na wiaduktach w ciągu A4 odtworzył dylatacje bitumiczne.

Na zakończenie wykonano oznakowanie poziome w technologii grubowarstwowej, a następnie przywrócono docelową organizację ruchu. Całość prac kosztowała niemal 8 mln zł.

Dlaczego konieczny był remont?

Ten fragment A4 został udostępniony kierowcom w 2003 roku i od ponad 20 lat jest ważnym elementem polskiej oraz europejskiej sieci drogowej. GDDKiA informuje, że obsługuje on średnio ponad 48 tys. pojazdów na dobę.

Zgodnie z wynikami Generalnego Pomiaru Ruchu 2025 natężenie ruchu na tym odcinku wzrosło o niemal 15 proc. w porównaniu z poprzednim pomiarem z lat 2020–2021. Wysoka eksploatacja trasy doprowadziła do powstania spękań, kolein i wykruszeń nawierzchni, które zostały usunięte podczas remontu.

Efekt dla kierowców

Po zakończeniu prac kierowcy jadący w stronę Katowic otrzymali ponad 5 km nowej, bezpieczniejszej nawierzchni. GDDKiA wskazuje, że remont poprawił komfort jazdy i przywrócił właściwy stan infrastruktury na odcinku między granicą województw a węzłem Łany.