“Tydzień zaczynamy z dobrą energią! Najpierw konferencja wynikowa za III kwartał 2026 roku, a teraz nowe rekordy na warszawskim parkiecie. WIG zakończył poniedziałkową sesję z wynikiem 161 968,32 pkt (+0,09 proc.), a WIG20 zapisał na swoim koncie poziom 4 302,04 pkt (+0,08 proc.)“ - wskazała spółka we wpisie na platformie X.

O poprzednich rekordach GPW informowała w ostatni piątek. Wówczas Warszawski Indeks Giełdowy zakończył sesję na historycznym maksimum 161 824,71 punktów, zyskując blisko 0,24 proc. Indeks 20 największych spółek (WIG20) osiągnął w piątek 4 298,46 punktów, rosnąc o 0,44 proc. Piątkowym rekordom towarzyszyła wysoka aktywność inwestorów, a obroty przekroczyły 2,7 mld zł. Zgodnie z piątkowymi wyliczeniami giełdy, w tym roku WIG zyskał już 38 proc., WIG20 35 proc., a mWIG40 wzrósł o 33,3 proc. W piątek Komisja Nadzoru Finansowego uznała wskaźniki referencyjne WIG oraz WIG20 za istotne ze względu na ich znaczenie systemowe, rozpoznawalność rynkową i rolę barometru polskiej gospodarki.

Oznacza to, że ich opracowywanie podlega wymaganiom rozporządzenia BMR oraz nadzorowi KNF. W poniedziałek GPW poinformowała, że zysk netto jednostki dominującej GPW wyniósł w trzecim kwartale 2026 r. 70,3 mln zł. W tym okresie EBITDA wyniosła 71,1 mln zł, a przychody 158,5 mln zł.

W III kwartale 2026 r. zysk z działalności operacyjnej wyniósł 63,7 mln zł wobec 59,6 mln zł konsensusu. Grupa Kapitałowa GPW obejmuje najważniejsze instytucje rynku kapitałowego i towarowego w Polsce, jest największą giełdą w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Na koniec 2025 r. łączna kapitalizacja spółek notowanych na GPW wzrosła o 63,3 proc. rok do roku do ponad 2,4 bln zł i była na najwyższym poziomie w historii.