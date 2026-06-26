Sytuacja finansowa JSW była tematem konferencji zorganizowanej w piątek 26 czerwca pod siedzibą spółki przez reprezentatywne związki zawodowe. W odpowiedzi na stanowisko strony społecznej zarząd spółki zapewnił, że priorytetem pozostaje utrzymanie płynności finansowej oraz ochrona miejsc pracy.

Sytuacja finansowa JSW była tematem konferencji zorganizowanej w piątek 26 czerwca pod siedzibą spółki przez reprezentatywne związki zawodowe. W odpowiedzi na stanowisko strony społecznej zarząd spółki zapewnił, że priorytetem pozostaje utrzymanie płynności finansowej oraz ochrona miejsc pracy.

Podczas konferencji strona społeczna zwracała uwagę, że pracownicy JSW ponieśli realne wyrzeczenia finansowe w celu ratowania spółki, ale porozumienie z 13 lutego nie zostało zrealizowane zgodnie z deklaracjami zarządu.

- Uważamy, że należy przedstawić całej społeczności obecną sytuację Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Spółka to pracownicy, chcemy mówić o zagrożeniach dla pracowników - mówił Sławomir Kozłowski, przewodniczący „Solidarności” w JSW. - Nie zgadzamy się z tym, co się dzieje w JSW, protestujemy od dłuższego czasu.



- Cztery miesiące temu pracownicy JSW zagłosowali w referendum za wyrzeczeniami. Zrezygnowali z czternastej pensji, z deputatu węglowego, Barbórki. Nie dlatego, że chcieli, dlatego, że wierzyli, że po drugiej stronie stołu siedzą ludzie wiarygodni, którzy dotrzymują słowa. Dziś muszę powiedzieć wprost, to zaufanie jest wystawione na bardzo poważną próbę - mówił do dziennikarzy Marek Płocharski, przewodniczący Związku Zawodowego Kadra Jastrzębskiej Spółki Węglowej. - Załoga Jastrzębskiej Spółki Węglowej doskonale wie i rozumie powagę sytuacji. Górnik z dołu to nie jest człowiek, któremu trzeba dwa razy tłumaczyć, że ratowanie naszych kopalń wymaga potężnych wyrzeczeń. Zdaje sobie sprawę z tego, dlaczego w grudniu otrzymał mu zaledwie 30 proc. wypracowanej Barbórki, ma pełną świadomość, że „czternastka” za rok zeszły została zamrożona i musi na nią czekać, a tej za rok bieżący nie dostanie wcale. To są konkretne pieniądze, kilkanaście tysięcy złotych wyrwanych z budżetu jego rodziny, które on świadomie kładzie na szali, żeby utrzymać tę spółkę przy życiu. Ale ten sam człowiek staje dzisiaj przed mną, przed nami i zadaje proste, twarde pytanie. Skoro my jako załoga zaciskamy pasa aż do krwi, to co w ramach zawartego porozumienia poświęca druga strona? - spytał.

I dodał: Na kopalniach wstrzymane są remonty i przebudowy, bo nie ma pieniędzy na materiały. Rośnie ryzyko wypadków. Rośnie ryzyko zagrożenia zdrowia i życia górników pod ziemią.

Oświadczył że jeśli sytuacja się nie zmieni, związkowcy powiadomią o zaniedbaniach i zagrożeniach Wyższy Urząd Górniczy.

Związkowcy przypominali, że JSW znajduje się w krytycznej sytuacji płynnościowej i finansowej, a sprzedaż aktywów nie rozwiązuje problemów strukturalnych spółki. Zdaniem związkowców pogarszająca się sytuacja może wpływać na ryzyko utraty strategicznego znaczenia JSW dla polskiej gospodarki i europejskiego rynku stali.

Co na to zarząd JSW? Mamy stanowisko

Z Jastrzębskiej Spółki Węglowej otrzymaliśmy stanowisko do wydarzeń, które miały miejsce pod siedzibą spółki.

„W związku ze stanowiskiem przedstawionym dzisiaj publicznie przez Reprezentatywne Organizacje Związkowe Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej informuje, że spółka konsekwentnie realizuje działania mające na celu ustabilizowanie jej sytuacji finansowej oraz zabezpieczenie dalszego funkcjonowania” – czytamy w oświadczeniu.



Zarząd JSW podkreśla, że od wielu miesięcy prowadzone są intensywne działania ukierunkowane na utrzymanie płynności finansowej, ograniczenie kosztów, zwiększenie efektywności operacyjnej oraz pozyskanie finansowania niezbędnego do przeprowadzenia spółki przez obecny, bardzo wymagający czas. Prace nad kompleksowym Programem Naprawczym są na końcowym etapie.



„Priorytetem zarządu pozostaje bezpieczeństwo pracowników, ochrona miejsc pracy oraz zachowanie ciągłości funkcjonowania JSW. Przedstawiciele strony społecznej w ramach wypracowanych mechanizmów komunikacyjnych posiadają bieżącą wiedzę na temat działań restrukturyzacyjnych podejmowanych przez spółkę” – informuje zarząd JSW.



W komunikacie zarząd podkreślił, że obecna, bardzo trudna sytuacja wymaga odpowiedzialności, współpracy i decyzji opartych na faktach.

„Zarząd pozostaje otwarty na dialog i jest przekonany, że tylko wspólne, odpowiedzialne działania wszystkich interesariuszy mogą zapewnić spółce stabilną przyszłość. JSW jest przedsiębiorstwem o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Działania podejmowane przez zarząd mają nadrzędny cel i jest to odbudowa stabilności spółki, a także zabezpieczenie przyszłości pracowników, ich rodzin i regionu” – zaznaczył zarząd.