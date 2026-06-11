W auli Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach trwa konferencja „Trójkąt Transformacji”, Rozmawiamy o transformacji energetycznej, przyszłości gmin górniczych, finansowaniu MŚP, bezpieczeństwie cyfrowym, zasobach strategicznych i odporności regionu. W konferencji biorą udział m.in. przedstawiciele rządu, przedsiębiorcy, naukowcy, samorządowcy. Wydarzenie zorganizowali: Wydawnictwo Gospodarcze, właściciel „Trybuny Górniczej” i portalu nettg.pl oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

W auli Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach trwa konferencja „Trójkąt Transformacji”, Rozmawiamy o transformacji energetycznej, przyszłości gmin górniczych, finansowaniu MŚP, bezpieczeństwie cyfrowym, zasobach strategicznych i odporności regionu. W konferencji biorą udział m.in. przedstawiciele rządu, przedsiębiorcy, naukowcy, samorządowcy. Wydarzenie zorganizowali: Wydawnictwo Gospodarcze, właściciel „Trybuny Górniczej” i portalu nettg.pl oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

- Gdzie rozmawiać o transformacji, jak nie w Katowicach i Uniwersytecie Ekonomicznym? – powitał gości prof. Wojciech Dyduch, prorektor ds. edukacji i współpracy z zagranicą UE. – Do tej pory przez transformację udało się nam przejść bez większych społecznych niepokojów. A przecież w latach 90. w górnictwie węgla kamiennego było zatrudnionych ponad 400 tys. osób, dzisiaj mniej niż 70 tys. Dzisiaj możemy się pochwalić między innymi innowacjami, nowymi firmami, sektorem gamingowym czy branżą kreatywną. Pozytywne jest to, że osoby zatrudnione kiedyś w górnictwie nie wykazały się bezradnością, ale rozwijają Śląsk poza górniczym sektorem – dodał.

- Zapraszamy do dyskusji o nowym potencjale i nowych drogach rozwoju naszego regionu – mówił Łukasz Wiejacha, prezes Wydawnictwa Gospodarczego. - Transformacja musi być dobrze wykorzystana.

Jeden z pierwszych wykładów podczas konferencji „Trójkąt Transformacji” wygłosił Marian Zmarzły, wiceminister energii. Zwrócił uwagę na powołany w ministerstwie zespół zajmujący się bezpieczeństwem energetycznym kraju.

- Zarówno Covid, jak i sytuacja geopolityczna były sygnałami, jak łatwo w dzisiejszym świecie przerwać łańcuch dostaw. One pokazały, jak jesteśmy uzależnieni, nie tylko od Chin – mówił wiceminister Zmarzły. – Sama Europa też reaguje na te sytuacje, zdaje sobie sprawę, jak ważna jest rola surowców krytycznych. My mamy węgiel koksowy, wiemy, jak istotna jest jego rola i wydobycie. W Europie kopalnie głębinowe zamknęły się ze względu na koszty, u nas mamy trudną sytuację JSW, co więcej, pogarsza się sytuacja nawet LW Bogdanka – podkreślał.

Wiceminister Zmarzły nawiązał także do przyjętego przez rząd Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu. – Jest to dokument, który obejmuje kluczowe sektory krajowej gospodarki, jak: elektroenergetyka, ciepłownictwo, przemysł, transport, budownictwo, rolnictwo. Będzie on podstawą do nowelizacji innych ważnych dokumentów – mówił minister. – Udział węgla w produkcji ciepła systemowego spada, kopalnie są zamykane ze względu na bezpieczeństwo czy sczerpanie się złoża, nie możemy też konkurować z niektórymi kopalniami na świecie. Niezależnym źródłem energii w przyszłości będzie atom, pierwszy blok polskiej elektrowni jądrowej ma być oddany w 2036 roku.

Wiceminister Zmarzły dodał, że transformacja trwa i tego kierunku już nie odwrócimy. – Społeczeństwo nie może jednak przy tej transformacji ucierpieć, musi być przez nią przeprowadzone bezpiecznie, muszą być nowe szanse dla regionów górniczych. Trzeba zadbać o nowe inwestycje i także o to, by młodzi ludzie zostali tutaj, na Śląsku – zakończył.