Komunikacja miejska wraca pod estakadę w Chorzowie

Po ponad rocznej przerwie pod estakadą w Chorzowie zostanie przywrócony ruch autobusów i tramwajów. W związku z tym Zarząd Transportu Metropolitalnego zapowiedział liczne zmiany w komunikacji miejskiej. Najważniejsze z nich zaczną obowiązywać od 9 czerwca 2026 r. i obejmą 10 linii autobusowych oraz 5 tramwajowych.

Po ponad rocznej przerwie pod estakadą w Chorzowie zostanie przywrócony ruch autobusów i tramwajów. W związku z tym Zarząd Transportu Metropolitalnego zapowiedział liczne zmiany w komunikacji miejskiej. Najważniejsze z nich zaczną obowiązywać od 9 czerwca 2026 r. i obejmą 10 linii autobusowych oraz 5 tramwajowych.

Chorzowska estakada została całkowicie wyłączona 2 czerwca 2025 r. i od tego czasu także pod nią nie jeździły m.in. autobusy i tramwaje. Obecnie stopniowo przywracany jest ruch pod obiektem – mogą już tam przejeżdżać samochody, a teraz czas na komunikację miejską.

– Większość autobusów i tramwajów, które jeździły pod estakadą przed jej zamknięciem, wraca do obsługi przystanków w tym rejonie. Następne zmiany będą wprowadzane wraz z kolejnymi decyzjami dotyczącymi organizacji ruchu, m.in. przywróceniem ruchu na estakadzie – mówi Michał Wawrzaszek, rzecznik prasowy ZTM. – Modyfikacji już teraz jednak jest bardzo dużo i dlatego zachęcamy pasażerów do tego, żeby zapoznać się z nimi przed wyjściem z domu na przystanek – dodaje Wawrzaszek.

Zmiany w ruchu autobusów

Najważniejsze modyfikacje dotyczą tras i rozkładów jazdy 10 linii autobusowych: 190, 192, 632, 664, 830, 840, 840N, 998, M3 i T-9. Autobusy tych linii ponownie będą kursować pod estakadą i obsługiwać znajdujące się w tym rejonie przystanki.

Wprowadzenie powyższych zmian oznacza przywrócenie obsługi kilku przystanków: Chorzów Miasto PKP (01, 02), Chorzów Powstańców Szkoła (01), Chorzów Rynek (01), Chorzów Sobieskiego (01) i Chorzów Zjednoczenia (01). Ponadto uruchomione zostaną 2 przystanki tymczasowe zlokalizowane przy ul. Katowickiej oraz zawieszona zostanie obsługa 11 przystanków.

– Zmiany, jakie wprowadzamy, nie dotyczą linii kursujących tylko po Chorzowie. Są to autobusy, które kursują m.in. do Katowic, Gliwic, Siemianowic Śląskich, Tarnowskich Gór i Bytomia. Oznacza to, że szczegółowe informacje, które opublikowaliśmy na naszych stronach, będą przydatne również pasażerom innych miast – zauważa Michał Wawrzaszek.

Zmiany w ruchu tramwajów

9 czerwca linie 17 i 20 wracają pod estakadę i na swoje stałe trasy – to najważniejsze zmiany dotyczące komunikacji tramwajowej. Trasa tej pierwszej linii będzie zaczynać się na pętli na Chebziu w Rudzie Śląskiej, a drugiej na zajezdni na Zawodziu w Katowicach. W obydwu przypadkach tramwaje będą kończyć kursy na Rynku w Chorzowie.

Pozostałe istotne zmiany w ruchu tramwajów dotyczą linii 2 i 7, na których wprowadzone zostaną nowe rozkłady jazdy oraz linii 40, która zostanie zawieszona.