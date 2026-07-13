Kolejowa przerwa na Górnym Śląsku. Kluczowa linia S1 zmienia trasę

W poniedziałek, 13 lipca 2026 r., o godz. 20.00 ustanie ruch pociągów na szlaku Ruda Chebzie – Zabrze. Przerwa potrwa do 30 lipca, a jej powodem jest budowa wiaduktu kolejowego na przyszłą trasą N-S w Rudzie Śląskiej. Oznacza to spore zmiany dla pasażerów Kolei Śląskich.

W poniedziałek, 13 lipca 2026 r., o godz. 20.00 ustanie ruch pociągów na szlaku Ruda Chebzie – Zabrze. Przerwa potrwa do 30 lipca, a jej powodem jest budowa wiaduktu kolejowego na przyszłą trasą N-S w Rudzie Śląskiej. Oznacza to spore zmiany dla pasażerów Kolei Śląskich.

Wstrzymanie ruchu pociągów między Rudą Śląską i Zabrzem oznacza to duże zmiany na najpopularniejsze linii w siatce połączeń Kolei Śląskich, czyli S1 Gliwice – Katowice – Częstochowa. Pociągi linii S1 zostaną skierowane drogą okrężną przez Bytom, z postojem na wszystkich przystankach pośrednich: Chorzów Uniwersytet, Chorzów Miasto, Chorzów Stary, Bytom, Zabrze Północne, Zabrze Maciejów.

– Na dystansie z Gliwic do Katowic czy Częstochowy podróż wydłuży się o około 10 minut – informuje Bartłomiej Wnuk, rzecznik prasowy Kolei Śląskich.

Zastępcza komunikacja autobusowa i skrócenie linii Kolei Śląskich

Pasażerowie Kolei Śląskich z Zabrza, Rudy Śląskiej i Świętochłowic w czasie przerwy w kursowaniu pociągów będą mogli korzystać z zastępczej komunikacji autobusowej, która będzie funkcjonować w relacji Gliwice – Katowice.

- Pasażerowie, których stacja docelowa znajduje się na północ od Katowic powinni skorzystać z przesiadki na przystanku Chorzów Batory, gdzie zapewniliśmy skomunikowanie autobusów ZKA z pociągami linii S1 – radzi Bartłomiej Wnuk.

Jak dodają w Kolejach Śląskich podczas obowiązywania objazdowej trasy linii S1 przez Bytom pociągi relacji S8 Lubliniec – Chorzów Batory, S82 Chorzew Siemkowice – Chorzów Batory oraz S9 Częstochowa – Chorzów Batory (przez Pyrzowice) zostaną skrócone do Bytomia (za wyjątkiem wybranych kursów do i z Katowic) z możliwością przesiadki na pociągi linii S1.

Z kolei relacja S18 Gliwice – Bytom zostanie całkowicie zawieszona do 30 lipca, ale podróżni będą mogli korzystać z pociągów relacji S1, które pojadą częściej niż pociągi linii S18.

Budowa wiaduktu nad trasą N-S w Rudzie Śląskiej

Powodem wstrzymania ruchu pociągów na linii kolejowej nr 137 jest budowa wiaduktu kolejowego nad fragmentem północnej części powstającej drogi N-S w Rudzie Śląskiej (odcinek od ul. Magazynowej do ul. Piastowskiej). Nowy wiadukt zostanie nasunięty w miejsce docelowe.

- Prosimy mieszkańców o wyrozumiałość, ponieważ przy tak dużej inwestycji nie da się uniknąć utrudnień. Przejście przez linię kolejową to jeden z bardziej skomplikowanych, ale również ciekawych technicznie punktów prac – mówi prezydent Rudy Śląskiej Michał Pierończyk.

W rudzkim magistracie informują, że Eurovia Polska S.A., która jest generalnym wykonawcą inwestycji, będzie prowadzić ten etap prac w trybie całodobowym przez 7 dni w tygodniu w okresie od 13 do 30 lipca. W tym czasie firma planuje rozebrać nawierzchnię kolejową i nasyp kolejowy, wzmocnić podłoże pod obiektem, nasunąć wiadukt w miejsce docelowe ze stanowiska prefabrykacji za pomocą specjalnie przygotowanych ślizgów i siłowników, odtworzyć zasypki i nawierzchnię torową, a następnie przywrócić ruch kolejowy na obydwu torach już po nowym obiekcie mostowym.

Trasa N-S w Rudzie Śląskiej

Trasa N-S w Rudzie Śląskiej powstaje już od ponad dekady i ma połączyć dwie kluczowe drogi przebiegające przez to miasto – autostradę A4 i Drogową Trasę Średnicową. Pierwszy odcinek trasy oddano do użytku w 2013 r.

Obecnie trwają pracę nad przedłużeniem trasy na północ. Podzielone zostały one na cztery odcinki: od węzła DTŚ do ul. Magazynowej, od ul. Magazynowej do ul. Orzegowskiej, od ul. Orzegowskiej do ul. Piastowskiej i od ul. Piastowskiej do ul. Karola Goduli. Pierwszy z nich jest już gotowy. W trakcie realizacji są dwa kolejne, o łącznej długości ok. 2,2 km. Częścią tej inwestycji będzie wiadukt linii kolejowej nr 137 nad przyszłą trasą N-S. Wartość inwestycji to ponad 143 mln zł, a wykonawcą jest firma Eurovia Polska.

Trwa także przetarg na budowę kolejnego odcinka trasy N-S - od ul. Piastowskiej do ul. Karola Goduli. Na ten etap inwestycji, stanowiący ostatnią część północnego przedłużenia trasy, miasto pozyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie około 77 mln zł. Obecnie analizowane są złożone oferty.

