Kolejny wiadukt w Katowicach do remontu. Miasto ogłosiło przetarg

Samorządowa spółka Katowickie Inwestycje zamawia remont wiaduktu drogowo-tramwajowego w ciągu ul. 1 Maja nad Aleją Murckowską, czyli drogą krajową nr 86. Miejski remont ma być skoordynowany z inwestycją PKP Polskich Linii Kolejowych dot. równoległego wiaduktu kolejowego nad DK86.

Samorządowa spółka Katowickie Inwestycje zamawia remont wiaduktu drogowo-tramwajowego w ciągu ul. 1 Maja nad Aleją Murckowską, czyli drogą krajową nr 86. Miejski remont ma być skoordynowany z inwestycją PKP Polskich Linii Kolejowych dot. równoległego wiaduktu kolejowego nad DK86.

Sześciopasowa w tym miejscu ul. Murckowska to newralgiczna część układu komunikacyjnego Katowic, zamykająca od wschodu ring wokół centrum miasta i łącząca się bezkolizyjnie z tworzącymi inne odcinki ringu: autostradą A4 i Drogową Trasą Średnicową (DTŚ - DW902).

W ramach prowadzonej od września 2024 r. przez PKP PLK rozbudowy katowickiego węzła kolejowego, dotąd prace nie obejmowały wielotorowego wiaduktu kolejowego nad Murckowską, z którego korzystają liczne pociągi regionalne czy międzyregionalne, m.in. w stronę Warszawy i Gdyni czy Krakowa i Przemyśla.

Wspólna modernizacja wiaduktów

Jak jednak przekazały w piątek Katowickie Inwestycje, zbliżającą się modernizację wiaduktu kolejowego nad DK86 miasto wykorzysta do modernizacji sąsiedniego wiaduktu, którym prowadzi dwujezdniowa droga (ul. 1 Maja) i linia tramwajowa. Główne prace budowlane rozpoczną się w 2027 r. i będą prowadzone w koordynacji z PLK.

Pod tym kątem miejska spółka ogłosiła w piątek przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych dot. modernizacji wiaduktu w ciągu ul. 1 Maja nad ul. Murckowską. Termin składania ofert wyznaczono na 3 sierpnia br. Termin realizacji całego zadania to 24 miesiące.

Zakres techniczny remontu

Jak wyszczególniono celem inwestycji miasta Katowice jest kompleksowy remont wiaduktu z 1977 r., który ostatni remont przeszedł w 2009 r. Prace będą obejmowały m.in. modernizację ustroju nośnego obiektu, jego przyczółków i filarów. Wiadukt zyska nowe powłoki izolacyjne.

Remont przejdą wszystkie schody w rejonie konstrukcji. Wymienione zostaną osłony akustyczne i odnowione ściany oporowe. Zmodernizowane zostaną sieci niskiego i średniego napięcia, oświetlenie, sieć trakcyjna oraz kanał technologiczny.

Przejście podziemne jako opcja

Zadaniem wykonawcy będzie też opracowanie dokumentacji modernizacji przejścia podziemnego do przystanku tramwajowego "Zawodzie Uniwersytet Ekonomiczny". Wykonanie remontu przejścia zapisano w przetargu jako prawo opcji.

Roboty zostaną podzielone na dwa etapy, dla jezdni północnej i południowej ul. 1 maja, co pozwoli na utrzymanie ruchu samochodowego w obu kierunkach i tramwajowego po jednym torze. Na DK86 pod wiaduktem podczas modernizacji podpór ruch na każdej z jezdni ma odbywać się dwoma z trzech pasów.

Prace PLK w katowickim węźle kolejowym są największym zamówieniem w ramach przebudowy połączenia kolejowego E 65 od Będzina przez Sosnowiec, Katowice, Tychy do granicy w Zebrzydowicach. Na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii linie kolejowe są rozbudowywane pod kątem oddzielenia ruchu aglomeracyjnego i tworzenia Kolei Metropolitalnej.