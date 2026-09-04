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Kolejny ważny krok w zagospodarowaniu terenów wokół szybu Leon III

Urząd Miasta Rydułtowy podpisał 2 września umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zagospodarowania pogórniczego terenu Leon III w Rydułtowach.

Monika Krezel

Monika Krężel

4 września 2026, 08:00
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: UM Rydułtowy

Teren wokół szybu Leon III zyska drugą szansę

fot: UM Rydułtowy

Urząd Miasta Rydułtowy podpisał 2 września umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zagospodarowania pogórniczego terenu Leon III w Rydułtowach.

Jak informuje rydułtowski samorząd umowa obejmuje dwa zadania. Pierwsze to „Regulacja stosunków wodnych na terenie pogórniczym LEON III w Rydułtowach”, drugie - „Przystosowanie pogórniczego terenu LEON III pod rozwój przedsiębiorczości w Rydułtowach”.

W ramach prac powstanie wielobranżowa dokumentacja projektowa wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, decyzjami administracyjnymi, kosztorysami i specyfikacjami technicznymi.

Wykonawcą jest firma Certigos Engineering Sp. z o.o. z Rybnika. Na opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji przewidziano 17 miesięcy. 

- To kolejny ważny krok w kierunku zagospodarowania terenów pokopalnianych i nadaniu im nowych funkcji - czytamy w komunikacie UM Rydułtowy.

Przypomnijmy. Teren wokół szybu Leon III w Rydułtowach zostanie zrewitalizowany. Miasto otrzymało wsparcie na to zadanie ze środków unijnych. Wartość przyznanego dofinansowania wynosi 27 525 116,80 zł. Dzięki tej inwestycji teren wokół szybu Leon III zyska nowe życie. Powstanie nowoczesna przestrzeń wspierająca rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Efektem projektu będzie ponowne wykorzystanie 2,8478 ha terenów poprzemysłowych.

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