Kolejny raz górnicy z ZG Sobieski oddali krew. Zbiórka była rekordowa!
3 września w Zakładzie Górniczym Sobieski odbyła się kolejna, cykliczna akcja krwiodawstwa, zorganizowana wspólnie przez Klub Honorowych Dawców Krwi przy ZG Sobieski oraz NSZZ Solidarność ZG Sobieski.
fot: NSZZ Solidarność ZG Sobieski
W akcji wzięło udział blisko 40 osób
fot: NSZZ Solidarność ZG Sobieski
3 września w Zakładzie Górniczym Sobieski odbyła się kolejna, cykliczna akcja krwiodawstwa, zorganizowana wspólnie przez Klub Honorowych Dawców Krwi przy ZG Sobieski oraz NSZZ Solidarność ZG Sobieski.
Do udziału w akcji zgłosiło się blisko 40 osób, a łącznie udało się zebrać ponad 15 litrów krwi.
- To wynik, który najlepiej pokazuje, że wśród załogi Południowego Koncernu Węglowego nie brakuje osób gotowych bezinteresownie pomagać innym – napisał PKW w mediach społecznościowych.- Dziękujemy wszystkim, którzy tego dnia podzielili się tym, co najcenniejsze i cieszymy się, że akcje krwiodawstwa na stałe wpisały się w kalendarz ZG Sobieski.