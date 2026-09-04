Górnictwo

Kolejny raz górnicy z ZG Sobieski oddali krew. Zbiórka była rekordowa!

3 września w Zakładzie Górniczym Sobieski odbyła się kolejna, cykliczna akcja krwiodawstwa, zorganizowana wspólnie przez Klub Honorowych Dawców Krwi przy ZG Sobieski oraz NSZZ Solidarność ZG Sobieski.

Monika Krezel

Monika Krężel

4 września 2026, 08:25
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: NSZZ Solidarność ZG Sobieski

W akcji wzięło udział blisko 40 osób

fot: NSZZ Solidarność ZG Sobieski

3 września w Zakładzie Górniczym Sobieski odbyła się kolejna, cykliczna akcja krwiodawstwa, zorganizowana wspólnie przez Klub Honorowych Dawców Krwi przy ZG Sobieski oraz NSZZ Solidarność ZG Sobieski.

Do udziału w akcji zgłosiło się blisko 40 osób, a łącznie udało się zebrać ponad 15 litrów krwi. 

- To wynik, który najlepiej pokazuje, że wśród załogi Południowego Koncernu Węglowego nie brakuje osób gotowych bezinteresownie pomagać innym – napisał PKW w mediach społecznościowych.- Dziękujemy wszystkim, którzy tego dnia podzielili się tym, co najcenniejsze i cieszymy się, że akcje krwiodawstwa na stałe wpisały się w kalendarz ZG Sobieski.

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