Kolejny raz górnicy z ZG Sobieski oddali krew. Zbiórka była rekordowa!

Do udziału w akcji zgłosiło się blisko 40 osób, a łącznie udało się zebrać ponad 15 litrów krwi.

- To wynik, który najlepiej pokazuje, że wśród załogi Południowego Koncernu Węglowego nie brakuje osób gotowych bezinteresownie pomagać innym – napisał PKW w mediach społecznościowych.- Dziękujemy wszystkim, którzy tego dnia podzielili się tym, co najcenniejsze i cieszymy się, że akcje krwiodawstwa na stałe wpisały się w kalendarz ZG Sobieski.