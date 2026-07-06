Kraj i Świat

Kolejny mechanizm wsparcia polskiej odporności

Uruchomiony w poniedziałek Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności to według prezesa Banku Gospodarstwa Krajowego Mirosława Czekaja wsparcie polskiej odporności na wszelkiego rodzaju zmiany i zagrożenia wynikające m.in. z działań wojennych. Pula funduszu to 23 mln zł.

Pap

6 lipca 2026, 17:00
źródło: Polska Agencja Prasowa

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fot: K. Kalkowski/UM Katowice

W przyszłym roku Katowice też stawiają na inwestycje

fot: K. Kalkowski/UM Katowice

Uruchomiony w poniedziałek Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności to według prezesa Banku Gospodarstwa Krajowego Mirosława Czekaja wsparcie polskiej odporności na wszelkiego rodzaju zmiany i zagrożenia wynikające m.in. z działań wojennych. Pula funduszu to 23 mln zł.

Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności ma zapewnić wsparcie inwestycji zwiększających bezpieczeństwo kraju. Samorządy i przedsiębiorstwa mogą się ubiegać o dofinansowanie z puli 23 mld zł.

- Dziś uruchamiamy procedurę naboru dla polskich samorządów na długoterminowe finansowanie takich przedsięwzięć jak budowle ochronne, schrony, infrastruktura podwójnego zastosowania, cyberbezpieczeństwo - powiedział w poniedziałek podczas konferencji prasowej w Szczecinie szef BGK.

 

- Uruchamiamy również pieniądze na inwestycje kapitałowe dla polskich przedsiębiorców po to, aby poszerzali zdolności produkcyjne polskiego sektora obronnego. Uruchamiamy kolejny mechanizm wsparcia polskiej odporności. Tę odporność budujemy nie tylko w zakresie obrony, nie tylko na poligonach, nie tylko w firmach wojskowych, ale przystosowujemy państwo polskie do tego, aby było odporne na wszelkie elementy związane np. ze zmianami klimatycznymi, zmianami demograficznymi, czy zagrożeniami wynikającymi z działań wojennych - dodał.

Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Składa się on z części pożyczkowej - 70 proc. - oraz kapitałowej - 30 proc. Wartość komponentu pożyczkowego to około 16 mld zł, z czego ponad 11 mld zł przeznaczono dla sektora komunalnego na projekty związane z bezpieczeństwem i odpornością lokalną.

Pożyczki dla samorządów

Pożyczki dla samorządów mają być udzielane z zerowym oprocentowaniem i wieloletnim okresem spłaty - nawet do 20 lat oraz możliwością częściowego umorzenia zobowiązań.

Instrument kapitałowy realizowany jest z kolei przez specjalnie powołaną spółkę celową Chrobry, dysponującą kwotą 7 mld zł, które mają być przeznaczone na objęcie udziałów w firmach o wysokim potencjale rozwojowym, szczególnie w obszarach innowacyjnych technologii i rozwiązań o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa i odporności państwa.

- Jeździmy po Polsce i rozmawiamy z przedsiębiorcami, ośrodkami badawczymi, uczelniami, partnerami przemysłowymi tak, aby znaleźć najlepsze firmy technologiczne, z innowacyjnymi technologiami, które wspierają szeroko pojętą obronność państwa. Jest to 7 mld zł, które będziemy inwestować w te spółki. Chcemy dzięki temu rozwinąć polski przemysł - powiedział prezes zarządu spółki Chrobry Arkadiusz Sułek.

Chrobry S.A. będzie wspierał szerokie spektrum podmiotów - od innowacyjnych spółek technologicznych, przez firmy w fazie skalowania, po dojrzałe przedsiębiorstwa i projekty infrastrukturalne.

- Ten fundusz (Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności) będzie mógł dopełniać realizowaną ustawę o ochronie ludności i obronie cywilnej. W jej ramach mogą być realizowane, budowane i remontowane miejsca schronienia, schrony, ale nie możemy zrobić takich inwestycji infrastrukturalnych, drogowych, tunelowych, kolejowych - powiedział wicewojewoda zachodniopomorski Bartosz Brożyński.

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