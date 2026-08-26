Po szychcie

Kolejny krok w sprawie wpisania górniczego dziedzictwa na Listę UNESCO

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu czeka na ocenę wstępną projektu dotyczącego wpisu górniczych obiektów na Listę UNESCO. Właśnie został zrobiony kolejny krok.

Monika Krezel

Monika Krężel

26 sierpnia 2026, 10:48
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Muzeum Górnictwa Węglowego

Halina Bieda, senator RP, Marta Cienkowska, minister kultury i dziedzictwa narodowego oraz Bartłomiej Szewczyk, dyrektor zabrzańskiego Muzeum

fot: Muzeum Górnictwa Węglowego

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu czeka na ocenę wstępną projektu dotyczącego wpisu górniczych obiektów na Listę UNESCO. Właśnie został zrobiony kolejny krok.

- Zrobiliśmy kolejny, ogromny krok w stronę wpisania zabrzańskich obiektów podziemnych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO! To kontynuacja naszej drogi po tym, jak dokładnie rok temu udało nam się trafić na Listę Informacyjną – poinformowała Muzeum w mediach społecznościowych.

Dyrektor Muzeum Bartłomiej Szewczyk przekazał wczoraj na ręce minister kultury i dziedzictwa narodowego Marty Cienkowskiej wniosek do oceny wstępnej (Preliminary Assessment) dla „Historycznego kompleksu wydobycia węgla kamiennego w Zabrzu (XVIII–XX wiek)”.

- Z tego miejsca składamy ogromne podziękowania pani Halinie Biedzie, senator RP oraz Wojciechowi Sałudze, marszałkowi województwa śląskiego za ich nieocenione wsparcie, zaangażowanie i pomoc na każdym etapie tego wymagającego procesu. To dla nas absolutnie kluczowy moment. W dobie transformacji energetycznej i stopniowego zamykania kolejnych kopalń, wyjątkowa kultura oraz etos pracy górniczej stają przed realnym zagrożeniem zaniknięcia – napisało górnicze Muzeum.

Przypomnijmy. Wpis dotyczy dwóch sztandarowych obiektów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, chodzi o Sztolnię Królowa Luiza i Kopalnię Guido. 

Czy wiesz, że...

Muzeum jest jednym z największych w Europie ośrodków chroniących dziedzictwo górnictwa węglowego, udostępniających ponad 10 kilometrów podziemnych tras turystom.

W Kopalni Guido możemy wybrać się na zwiedzanie poziomu 320, ale też górniczą szychtę, czyli trasę na poziomie 355 m (z opcją zwiedzania w mroku). Na poziomie 170 m jest kaplica. Guido to także podziemne spektakle, koncerty i konferencje, a nawet najgłębiej w Polsce położony pub (na poziomie 320).

W skład kompleksu Sztolnia Królowa Luiza wchodzi z kolei m.in. najdłuższa sztolnia odwadniająca w europejskim górnictwie węglowym, jak również XIX-wieczny chodnik w pokładzie węgla czy podziemny park maszyn górniczych. Największą atrakcją jest podziemny spływ łódkami.


 

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