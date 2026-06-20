Kolejny krok na drodze do atomu

Orlen Synthos Green Energy złożył do Państwowej Agencji Atomistyki wnioski o opinie ogólne w dwóch sprawach dotyczących technologii reaktora BWRX-300 - o ocenę paliwa jądrowego oraz kodów związanych z systemem bezpieczeństwa - poinformowała w piątek spółka.

Orlen Synthos Green Energy złożył do Państwowej Agencji Atomistyki wnioski o opinie ogólne w dwóch sprawach dotyczących technologii reaktora BWRX-300 - o ocenę paliwa jądrowego oraz kodów związanych z systemem bezpieczeństwa - poinformowała w piątek spółka.

"Pozostajemy w stałym dialogu przedlicencyjnym z Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki. Składane przez nas wnioski pozwalają nam na wczesną weryfikację zgodności rozwiązań technologicznych zastosowanych w BWRX-300 z regulacjami obowiązującymi w Polsce. Jestem przekonany, że uzyskanie opinii ogólnych przyspieszy przygotowanie przez OSGE wniosku o zezwolenie na budowę, a tym samym usprawni cały proces licencjonowania" - skomentował wiceprezes OSGE Bartosz Fijałkowski.

Opinia ogólna wydawana przez Prezesa PAA to element tak zwanego procesu przedlicencyjnego. Jej celem jest wstępna ocena, czy planowane rozwiązania organizacyjno-techniczne spełniają wymagania bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej - wyjaśniła firma w komunikacie.

Wnioski dotyczą wykorzystywania paliwa GNF2

OSGE podało, że złożone w piątek wnioski dotyczą wykorzystywania paliwa GNF2 podczas eksploatacji elektrowni z reaktorem BWRX-300 oraz wykorzystywania oprogramowania TRACG do przeprowadzenia analiz bezpieczeństwa dla zaprojektowanego przez GE Vernova Hitachi reaktora.

"Wykorzystanie paliwa GNF2 w projekcie BWRX-300 to jeden z wyróżników technologii na tle konkurencji. GNF2 produkowane jest w Hiszpanii, USA oraz Japonii od 2015 roku i używane w ponad 80 procentach istniejących reaktorów wodnych wrzących (BWR)" - wskazano.

Z kolei TRACG to należące do GE Vernova Hitachi oprogramowanie służące do analiz bezpieczeństwa. Zostało zatwierdzone przez amerykański dozór jądrowy US NRC do wykorzystania w procesie licencjonowania reaktorów BWR - podano także.

Wiceminister energii Wojciech Wrochna mówił w maju, że OSGE złożyło w resorcie swoją propozycję objęcia modułowych reaktorów jądrowych (SMR) kontraktami różnicowymi. Ta forma wsparcia ma się znaleźć w mapie drogowej dla SMR, którą Ministerstwo Energii planuje przedstawić do końca czerwca.

Orlen Synthos Green Energy to spółka, w której po połowie udziałów mają Orlen oraz chemiczny koncern Synthos należący do Michała Sołowowa. OSGE planuje budowę floty reaktorów GE-Hitachi BWRX-300 w Polsce. Orlen w swojej strategii zakłada, że będzie posiadał dwa bloki BWRX-300 do 2035 r. Mają powstać koło należących do Orlenu zakładów Anwil we Włocławku. Inne lokalizacje to Stawy Monowskie koło zakładów Synthosu w Oświęcimiu oraz Stalowa Wola. Według szacunków Ministerstwa Energii komercyjna eksploatacja elektrowni we Włocławku to początek lat 30.