Kolejne spotkanie w sprawie hałdy Szarlota. Co ustalono?

W mieście Rydułtowy cyklicznie odbywają się spotkania zespołów i grup roboczych poświęcone najważniejszym zadaniom związanym z regulacją cieku Nacyna oraz likwidacją zapożarowania zwałowiska przy szybie Leon IV. Podczas spotkań przedstawiciele samorządu, Polskiej Grupy Górniczej, Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim, radni oraz mieszkańcy omawiają postęp prowadzonych prac i kolejne działania.

W mieście Rydułtowy cyklicznie odbywają się spotkania zespołów i grup roboczych poświęcone najważniejszym zadaniom związanym z regulacją cieku Nacyna oraz likwidacją zapożarowania zwałowiska przy szybie Leon IV. Podczas spotkań przedstawiciele samorządu, Polskiej Grupy Górniczej, Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim, radni oraz mieszkańcy omawiają postęp prowadzonych prac i kolejne działania.

Ostatnie spotkanie odbyło się 7 października. Piotr Grabowski, przedstawiciel PGG, przedstawił postęp i przebieg prac związanych z regulacją cieku Nacyna oraz zaawansowanie robót związanych z przebudową ul. Maczka i przepustu znajdującego się na tej ulicy. Omówiono również proces wycinki drzew ze skarp cieku po stronie Rybnika, który przyczynił się do udrożnienia cieku Nacyna.

Co już udało się zrobić?

Oczyszczenie koryta, usunięcie zarośli, powalonych drzew i wyprofilowanie skarp na odcinku od boiska w Niedobczycach do mostu kolejowego.

Wycięcie drzew kolidujących z pracami – przygotowywany jest projekt nasadzeń zastępczych, który zostanie uzgodniony z Urzędem Miasta Rybnik. Nasadzenia przewidziano na działkach miejskich wzdłuż ścieżki rowerowej.

Aktualnie trwa najważniejszy etap – wykonywanie przecisku rurami z polimerobetonu średnicy 2 m, pod torami kolejowymi.

Zrobiono wykop, zabito ścianki szczelne (larseny) oraz wykonano drogę technologiczną od strony północnej.

Ze względu na procedury i uzgodnienia z PKP (wymagające m.in. wprowadzenia ograniczenia prędkości pociągów do 40 km/h oraz dodatkowych wzmocnień) wystąpiło około 3-miesięczne opóźnienie w harmonogramie technologicznym. Wykonawca deklaruje jednak utrzymanie ostatecznego terminu zakończenia robót.

Omówiono także II etap prac. Uzgodniono z Urzędem Miasta przebieg drogi łączącej ul. Barwną, Maczka (wraz z chodnikiem, oświetleniem, odwodnieniem i włączeniem do rejonu torów).

Z kolei planowana ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Radoszowskiej zostanie połączona w jeden projekt z przebudową drogi.

Zwałowisko przy szybie Leon IV

Tego samego dnia odbyło się kolejne spotkanie zespołu koordynującego zadania związane z likwidacją zapożarowania zwałowiska przy szybie Leon IV. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele mieszkańców, radni, przedstawiciele Polskiej Grupy Górniczej, Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim i miasta Rydułtowy.

Obecni na spotkaniu przedstawiciele Polskiej Grupy Górniczej omówili kluczowe działania prowadzone przez spółkę na terenie zwałowiska.

Jak poinformowano, Polska Grupa Górnicza:

kontynuuje prace zabezpieczające i interwencyjne na terenie zapożarowanej części hałdy, w tym regularne zraszanie, celem wyeliminowania rozprzestrzeniania się zjawisk termicznych i pyłowych oraz na bieżąco prowadzi monitoring wizyjny hałdy,

od 24.08.2026 r. rozpoczęła próby i testy ruchowe mające na celu obniżenie zawartości tlenu wewnątrz zwałowiska przy użyciu azotu poprzez wykonanie 10 otworów o głębokości 30 m każdy, próbne podanie azotu z zewnętrznego zbiornika, obserwację efektów inertyzacji oraz sporządzenie opinii z próbnego podawania azotu,

prowadzi postępowanie przetargowe na wykonanie ekranów termowizyjnych w celu zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem się zapożarowania,

przygotowuje przetarg na realizację decyzji naprawczej,

prowadzi procesy związane z przetwarzaniem odpadów na kruszywo i wykorzystania go wyłącznie do własnych celów, m.in. do uszczelniania rejonów zapożarowanych,

planuje wykonanie rekultywacji biologicznej na ukończonych skarpach zewnętrznych zwałowiska.

Oba obszary pozostają przedmiotem bieżącej współpracy i monitorowania przez Miasto Rydułtowy oraz zaangażowane instytucje. Cykliczne spotkania pozwalają na wymianę informacji o postępie prac, omawianie pojawiających się kwestii oraz koordynowanie kolejnych działań – informuje w komunikacie UM Rydułtowy.

Kolejne spotkania zaplanowano na 9 grudnia 2026 roku.



