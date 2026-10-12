Kolejne spotkanie w sprawie hałdy Szarlota. Co ustalono?
W mieście Rydułtowy cyklicznie odbywają się spotkania zespołów i grup roboczych poświęcone najważniejszym zadaniom związanym z regulacją cieku Nacyna oraz likwidacją zapożarowania zwałowiska przy szybie Leon IV. Podczas spotkań przedstawiciele samorządu, Polskiej Grupy Górniczej, Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim, radni oraz mieszkańcy omawiają postęp prowadzonych prac i kolejne działania.
fot: Katarzyna Zaremba-Majcher
Hałda Szarlota
fot: Katarzyna Zaremba-Majcher
W mieście Rydułtowy cyklicznie odbywają się spotkania zespołów i grup roboczych poświęcone najważniejszym zadaniom związanym z regulacją cieku Nacyna oraz likwidacją zapożarowania zwałowiska przy szybie Leon IV. Podczas spotkań przedstawiciele samorządu, Polskiej Grupy Górniczej, Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim, radni oraz mieszkańcy omawiają postęp prowadzonych prac i kolejne działania.
Ostatnie spotkanie odbyło się 7 października. Piotr Grabowski, przedstawiciel PGG, przedstawił postęp i przebieg prac związanych z regulacją cieku Nacyna oraz zaawansowanie robót związanych z przebudową ul. Maczka i przepustu znajdującego się na tej ulicy. Omówiono również proces wycinki drzew ze skarp cieku po stronie Rybnika, który przyczynił się do udrożnienia cieku Nacyna.
Co już udało się zrobić?
- Oczyszczenie koryta, usunięcie zarośli, powalonych drzew i wyprofilowanie skarp na odcinku od boiska w Niedobczycach do mostu kolejowego.
- Wycięcie drzew kolidujących z pracami – przygotowywany jest projekt nasadzeń zastępczych, który zostanie uzgodniony z Urzędem Miasta Rybnik. Nasadzenia przewidziano na działkach miejskich wzdłuż ścieżki rowerowej.
- Aktualnie trwa najważniejszy etap – wykonywanie przecisku rurami z polimerobetonu średnicy 2 m, pod torami kolejowymi.
- Zrobiono wykop, zabito ścianki szczelne (larseny) oraz wykonano drogę technologiczną od strony północnej.
- Ze względu na procedury i uzgodnienia z PKP (wymagające m.in. wprowadzenia ograniczenia prędkości pociągów do 40 km/h oraz dodatkowych wzmocnień) wystąpiło około 3-miesięczne opóźnienie w harmonogramie technologicznym. Wykonawca deklaruje jednak utrzymanie ostatecznego terminu zakończenia robót.
Omówiono także II etap prac. Uzgodniono z Urzędem Miasta przebieg drogi łączącej ul. Barwną, Maczka (wraz z chodnikiem, oświetleniem, odwodnieniem i włączeniem do rejonu torów).
Z kolei planowana ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Radoszowskiej zostanie połączona w jeden projekt z przebudową drogi.
Zwałowisko przy szybie Leon IV
Tego samego dnia odbyło się kolejne spotkanie zespołu koordynującego zadania związane z likwidacją zapożarowania zwałowiska przy szybie Leon IV. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele mieszkańców, radni, przedstawiciele Polskiej Grupy Górniczej, Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim i miasta Rydułtowy.
Obecni na spotkaniu przedstawiciele Polskiej Grupy Górniczej omówili kluczowe działania prowadzone przez spółkę na terenie zwałowiska.
Jak poinformowano, Polska Grupa Górnicza:
- kontynuuje prace zabezpieczające i interwencyjne na terenie zapożarowanej części hałdy, w tym regularne zraszanie, celem wyeliminowania rozprzestrzeniania się zjawisk termicznych i pyłowych oraz na bieżąco prowadzi monitoring wizyjny hałdy,
- od 24.08.2026 r. rozpoczęła próby i testy ruchowe mające na celu obniżenie zawartości tlenu wewnątrz zwałowiska przy użyciu azotu poprzez wykonanie 10 otworów o głębokości 30 m każdy, próbne podanie azotu z zewnętrznego zbiornika, obserwację efektów inertyzacji oraz sporządzenie opinii z próbnego podawania azotu,
- prowadzi postępowanie przetargowe na wykonanie ekranów termowizyjnych w celu zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem się zapożarowania,
- przygotowuje przetarg na realizację decyzji naprawczej,
- prowadzi procesy związane z przetwarzaniem odpadów na kruszywo i wykorzystania go wyłącznie do własnych celów, m.in. do uszczelniania rejonów zapożarowanych,
- planuje wykonanie rekultywacji biologicznej na ukończonych skarpach zewnętrznych zwałowiska.
Oba obszary pozostają przedmiotem bieżącej współpracy i monitorowania przez Miasto Rydułtowy oraz zaangażowane instytucje. Cykliczne spotkania pozwalają na wymianę informacji o postępie prac, omawianie pojawiających się kwestii oraz koordynowanie kolejnych działań – informuje w komunikacie UM Rydułtowy.
Kolejne spotkania zaplanowano na 9 grudnia 2026 roku.