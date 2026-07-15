Kolejne opakowania w systemie kaucyjnym? Przedsiębiorcy: Za wcześnie

W czerwcu Polacy zwrócili rekordową liczbę opakowań w ramach systemu kaucyjnego. Już niebawem ma rozpocząć się dyskusja o jego poszerzeniu.

System kaucyjny. Czy w Polsce będzie można oddać kolejne opakowania?

W czerwcu Polacy zwrócili rekordową liczbę opakowań w ramach systemu kaucyjnego. Już niebawem ma rozpocząć się dyskusja o jego poszerzeniu.

Jak napisała 14 lipca na platformie X minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska, w czerwcu zwrócono w Polsce 700 mln opakowań, co jest jak dotąd rekordowym wynikiem. W pierwszym półroczu tego roku zebrano w sumie 2,3 mld opakowań.

- Mamy już 64 tys. punktów zwrotów, z czego 34 tys. to punkty w małych jednostkach handlowych. W 14 tys. punktów działają automaty kaucyjne, w których zebrano aż 87 proc opakowań – napisała Hennig-Kloska.

Jeszcze w czerwcu miała zapaść decyzja o włączeniu do systemu kaucyjnego jednorazowych butelek szklanych po tzw. małpkach i opakowań kartonowych. Dyskusję o kolejnych frakcjach w systemie przełożono jednak na wrzesień.

Przedsiębiorcy: Sklepy mają sprzedawać, a nie magazynować opakowania

Swoje stanowisko sprawie rozszerzenia systemu kaucyjnego przedstawił Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. ZPP zwraca uwagę, że jest on narzędziem zwiększającym poziom recyklingu opakowań, ale nie może się to odbywać się poprzez „nieproporcjonalne obciążanie przedsiębiorców dodatkowymi kosztami i obowiązkami”. Związek podkreśla w swoim stanowisku, że podstawową funkcją sklepów jest sprzedaż, a nie obsługa zwrotu opakowań.

- Stąd przy projektowaniu dalszych zmian w systemie ustawodawca powinien uwzględnić ich ograniczenia, w tym dostępną powierzchnię składowania odpadów, koszty pracy, posiadane zasoby osobowe oraz rosnącą liczbę wymogów regulacyjnych, z jakimi mierzy się dziś sektor handlowy. Jego głos powinien zostać przez ustawodawcę należycie wysłuchany – czytamy w oświadczeniu ZPP.

Przedsiębiorcy popierają pomysł powołania jednej organizacji, która koordynowałaby system kaucyjny. Jak napisali, dobrym rozwiązaniem jest też tworzenie punktów zbiórki poza sklepami. Według ZPP jest jednak za wcześnie na wprowadzenie do systemu jednorazowego szkła i kartonów po napojach. Taką decyzję powinna poprzedzić dokładna analiza i przygotowanie infrastruktury - twierdzi organizacja.