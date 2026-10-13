Kolejne informacje w sprawie spółki działającej dla górnictwa

Sędzia-komisarz uchylił dotychczasowe terminy dotyczące składania i opiniowania propozycji układowych PKP Cargo. Dalsze decyzje dotyczące harmonogramu postępowania, w tym głosowania nad układem, mają zostać podjęte po 4 grudnia 2026 r. - poinformowała spółka w poniedziałek.

Sędzia-komisarz uchylił dotychczasowe terminy dotyczące składania i opiniowania propozycji układowych PKP Cargo. Dalsze decyzje dotyczące harmonogramu postępowania, w tym głosowania nad układem, mają zostać podjęte po 4 grudnia 2026 r. - poinformowała spółka w poniedziałek.

Decyzja została podjęta po wniosku zarządcy spółki, który zwrócił się o zmianę harmonogramu prac nad propozycjami układowymi. Jak wskazało PKO Cargo w komunikacie prasowym, potrzeba aktualizacji harmonogramu jest związana z decyzją sądu z 29 września 2026 r., na mocy której zarządca przejął pełny zarząd nad przedsiębiorstwem. Zdaniem zarządcy priorytetem jest obecnie szczegółowa analiza sytuacji operacyjnej i finansowej spółki oraz ocena skutków działań podejmowanych po przejęciu bezpośredniego zarządzania przedsiębiorstwem. Celem ma być przygotowanie propozycji układowych opartych na aktualnych danych i zapewniających możliwość wykonania przyszłego układu.

Zgodnie z zarządzeniem sędziego-komisarza zarządca ma do 4 grudnia 2026 r. przedstawić wstępną informację dotyczącą procesu przejmowania zarządzania spółką, podjętych działań oraz najpilniejszych potrzeb operacyjnych i finansowych. Następnie do 28 stycznia 2027 r. ma zostać przygotowany raport obejmujący aktualną sytuację spółki, efekty wdrażanych działań oraz propozycję dalszego harmonogramu prac nad układem. Jednocześnie sędzia-komisarz zobowiązał Radę Wierzycieli, jej członków oraz innych zainteresowanych wierzycieli, w szczególności Europejski Bank Inwestycyjny, do przedstawienia do 4 grudnia stanowisk dotyczących dalszego przebiegu postępowania i możliwości przygotowania aktualnych propozycji układowych. Równolegle Europejski Bank Inwestycyjny wystąpił o wydłużenie do 15 grudnia terminu składania alternatywnych propozycji układowych przez wierzycieli. Wniosek został uzgodniony z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, PKO Bankiem Polskim i Bankiem Pekao. Wierzyciele zadeklarowali gotowość do dalszych rozmów nad rozwiązaniami, które umożliwią kontynuację działalności spółki oraz zapewnią jak najwyższy poziom zaspokojenia wierzycieli.

Wcześniej w poniedziałek spółka poinformowała, że zarządca PKP Cargo złożył do Sędziego-Komisarza wniosek o zmianę harmonogramu prac nad propozycjami układowymi. Jak podano, wniosek zarządcy obejmuje uchylenie terminu 15 października 2026 roku na przedstawienie alternatywnych propozycji układowych przez uprawnionych wierzycieli, w tym radę wierzycieli, ewentualne jego przesuniecie oraz odpowiednie dostosowanie terminu przedstawienia opinii przez radę wierzycieli.

Jak wskazano w uzasadnieniu wniosku zarządcy, potrzeba zmiany harmonogramu wynika w szczególności ze zmiany okoliczności związanej z cofnięciem spółce zezwolenia na wykonywanie zarządu własnego. PKP Cargo jest spółką akcyjną notowaną na GPW. Największym akcjonariuszem jest PKP S.A. z 33,01-proc. udziałem w kapitale; fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden PTE S.A. mają 7,75 proc., a pozostali akcjonariusze - 59,24 proc. Firma oferuje usługi logistyczne, łącząc transport kolejowy, samochodowy oraz morski. Świadczy samodzielne przewozy towarowe na terenie Polski, Czech, Słowacji, Niemiec, Austrii, Holandii, Węgier, Litwy i Słowenii. Latem 2024 r. sąd otworzył postępowanie restrukturyzacyjne spółki, a zarząd zdecydował o przeprowadzeniu zwolnień grupowych przez zakłady i centralę spółki; zatrudnienie spadło o 3 tys. 665 pracowników.

W 2025 r. PKP Cargo zwolniło 450 osób i na koniec ub.r. spółka zatrudniała ponad 8 tys. osób. Grupa PKP Cargo miała w 2025 r. 39,4 mln zł zysku netto wobec 2,4 mld zł straty rok wcześniej. Zysk netto Grupy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej po 6 miesiącach 2026 r. wyniósł 117,8 mln zł, podczas gdy w samym II kwartale było to 163,6 mln zł. Na koniec I półrocza roku ubiegłego Grupa PKP Cargo miała 17,9 mln zł straty, ale tylko w II kw. 2025 r. grupa miała 30,7 mln zł zysku.