Kolejna atrakcja na rewitalizowanych terenach po kopalni Saturn

Do odwiedzenia Galerii Sztuki Współczesnej Elektrownia w Czeladzi zachęca szczególna rzeźba. To ćwicząca na linie gimnastyczka z szarfą, której autorem jest Jerzy Kędziora, twórca rzeźb wiszących.

Do odwiedzenia Galerii Sztuki Współczesnej Elektrownia w Czeladzi zachęca szczególna rzeźba. To ćwicząca na linie gimnastyczka z szarfą, której autorem jest Jerzy Kędziora, twórca rzeźb wiszących.

Galeria Sztuki Współczesnej Elektrownia znajduje się w jednym z budynków po kopalni Saturn. Słynie nie tylko ze świetnych wystaw, ale i ciekawych artystycznych wydarzeń. Ostatnio odsłonięto tam rzeźbę, która zawisła na tle budynku GSW Elektrownia.

Każdy kto odwiedzi tereny po kopalni Saturn może już podziwiać ćwiczącą na linie gimnastyczkę z szarfą.

- To szczególna rzeźba, wyjątkowego, znanego na całym świecie, polskiego artysty. Tym artystą jest Jerzy Kędziora, twórca rzeźb wiszących. Zgodnie z umową, którą zawarła szefowa naszej galerii z artystą, rzeźba co kilka miesięcy będzie wymieniana na inną – zapowiedział burmistrz Czeladzi Zbigniew Szaleniec w mediach społecznościowych.

Co ciekawe, Jerzy Kędziora właśnie w Czeladzi rozpoczął przygotowania do obchodów swoich 80. urodzin.

- Jestem przekonany, że ta wyjątkowa rzeźba, będzie kolejną zachętą dla naszych mieszkańców i gości z innych miast, by odwiedzić Galerię czy sąsiadujące z nią Muzeum Saturn i Mediatekę, a wkrótce i Strażnicę ogniową. Mam taką cichą nadzieję, że kiedyś taka rzeźba, na stałe ozdobi nasze miasto - napisał burmistrz.

W Czeladzi cały czas trwa rewitalizacja terenów dawnej KWK Saturn.

GSW Elektrownia mieści się w zmodernizowanym budynku warsztatów elektrycznych kopalni, na potrzeby galerii oddano go do użytku w 2019 r. Z kolei w grudniu 2025 r. w odnowionym budynku Cechowni uruchomiono wystawę o dziedzictwie górnictwa węglowego w Zagłębiu. W maju tego roku mieszkańcom zaprezentowano odnowiony budynek byłej straży pożarnej.

Poza tym w dawnych warsztatach mechanicznych kopalni Saturn trwa budowa nowoczesnego basenu o długości 25 metrów.







