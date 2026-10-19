Transformacja od A do Z

Koleje Śląskie świętują Europejski Dzień Seniora

We wtorek 20 października Koleje Śląskie zapraszają do wspólnego świętowania Europejskiego Dnia Seniora. Tego dnia osoby, które ukończyły 60 lat, będą mogły kupić bilet jednorazowy na przejazd pociągami Kolei Śląskich za symboliczną złotówkę.

19 października 2026, 09:47
źródło: prezentacja

Koleje Śląskie zapraszają seniorów

fot: Koleje Śląskie

fot: Koleje Śląskie

We wtorek 20 października Koleje Śląskie zapraszają do wspólnego świętowania Europejskiego Dnia Seniora. Tego dnia osoby, które ukończyły 60 lat, będą mogły kupić bilet jednorazowy na przejazd pociągami Kolei Śląskich za symboliczną złotówkę.

Bilety w ramach oferty „Dzień Seniora” będą dostępne wyłącznie 20 października w aplikacji mobilnej i sklepie internetowym Kolei Śląskich (po wpisaniu kodu promocyjnego: DZIEŃ SENIORA), a także w tradycyjnych kanałach sprzedaży – w kasach biletowych Kolei Śląskich oraz u drużyn konduktorskich w pociągach. 

Ważny dokument tożsamości

Oferta jest nielimitowana, a z promocji będzie można korzystać na wszystkich trasach obsługiwanych przez przewoźnika, za wyjątkiem odcinka Chałupki – Bohumin. Podczas kontroli należy okazać bilet z nadrukiem „Dzień Seniora” wraz z dokumentem potwierdzającym wiek. Rok temu z oferty skorzystało blisko 4,5 tys. pasażerów.

Co ciekawe, bilety wydane w ramach oferty specjalnej „Dzień Seniora” będą honorowane również w pociągach Kolei Małopolskich na odcinku Trzebinia – Kraków Płaszów oraz w pociągach Polregio na odcinku Katowice – Kraków Płaszów.

Komfortowa podróż

W barwach Kolei Śląskich kursuje coraz więcej nowoczesnych pociągów, które zapewniają wysoki komfort podróży i są przyjazne m.in. dla osób starszych. Nowoczesne niskopodłogowe pojazdy są wyposażone w ergonomiczne i komfortowe fotele, toalety dostosowane do potrzeb pasażerów o ograniczonej mobilności czy pętle indukcyjne dla osób niedosłyszących.

Seniorzy to bardzo ważna grupa naszych pasażerów. Chcemy, aby podróżowali komfortowo, bezpiecznie i w przystępnej cenie – mówi Bartłomiej Wnuk, rzecznik Kolei Śląskich.

Taniej przez cały rok

Europejski Dzień Seniora to tylko jedna z propozycji przygotowanych przez Koleje Śląskie dla osób starszych. Przez cały rok w ofercie przewoźnika jest dostępna oferta SENIOR 60+, a w niej atrakcyjne cenowo bilety jednorazowe i miesięczne. W ubiegłym roku skorzystało z tej oferty ponad 700 tys. pasażerów.

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