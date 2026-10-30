Artykuł sponsorowany

„Koleje Śląskie na torach historii” – wyjątkowa monografia na 15-lecie regionalnego przewoźnika już w sprzedaży

Z okazji 15-lecia Kolei Śląskich ukazała się monografia „Koleje Śląskie na torach historii” autorstwa uznanych badaczy dziejów kolei – Dawida Kellera i Marcina Jarząbka. To blisko 600 stron, prawie 300 unikatowych zdjęć i grafik, a także tabele, wykresy i ciekawostki ze świata kolei. Książka jest już dostępna w sprzedaży wyłącznie w Centrum Obsługi Pasażera Kolei Śląskich na dworcu w Katowicach w cenie 149,99 zł. Jesienią zaplanowano także trzy wyjątkowe spotkania autorskie.

30 października 2026, 10:42
źródło: prezentacja

fot: Koleje Śląskie

Koleje Śląskie na torach historii

fot: Koleje Śląskie

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Z okazji 15-lecia Kolei Śląskich ukazała się monografia „Koleje Śląskie na torach historii” autorstwa uznanych badaczy dziejów kolei – Dawida Kellera i Marcina Jarząbka. To blisko 600 stron, prawie 300 unikatowych zdjęć i grafik, a także tabele, wykresy i ciekawostki ze świata kolei. Książka jest już dostępna w sprzedaży wyłącznie w Centrum Obsługi Pasażera Kolei Śląskich na dworcu w Katowicach w cenie 149,99 zł. Jesienią zaplanowano także trzy wyjątkowe spotkania autorskie.

Przygotowana przez dr. Marcina Jarząbka i dr. Dawida Kellera publikacja przedstawia dzieje kolei na Górnym Śląsku oraz obszarach wchodzących w skład współczesnego województwa śląskiego – od XIX-wiecznych początków aż po współczesność. 

Kolej jako mikrokosmos

Głównym zamysłem autorów było ukazanie kolei nie tylko poprzez pryzmat infrastruktury czy taboru, lecz przede wszystkim jako mikrokosmosu powiązań między techniką, ludźmi a życiem otaczającego świata. 

Opowieść skupia się na uwarunkowaniach społecznych, gospodarczych i kulturowych oraz na konkretnych postaciach i wydarzeniach kształtujących wyjątkowy regionalny etos kolejarza.

Trzy spotkania autorskie w najbliższych tygodniach

Przy okazji premiery książki zaplanowano trzy spotkania autorskie. Pierwsze z nich odbędzie się we wtorek, 27 października 2026 r. o godz. 18:00 w sali Parnassos Biblioteki Śląskiej w Katowicach, a rozmowę z autorami poprowadzi prof. Ryszard Kaczmarek. 

Drugie spotkanie zaplanowano na czwartek, 29 października o godz. 18:00 w Stacji Muzeum w Warszawie, pod przewodnictwem dr. hab. Andrzeja Zawistowskiego. Trzecie odbędzie się 7 listopada o godz. 17:00 podczas Śląskich Targów Książki w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach (6–8 listopada). Spotkanie to poprowadzi senator Halina Bieda.

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