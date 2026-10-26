PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na odbudowę połączenia kolejowego z Jastrzębiem-Zdrojem – największym polskim miastem bez dostępu do kolei pasażerskiej. Zamówienie na roboty budowlane na odcinku z Żor do Jastrzębia-Zdroju wyceniono na 270 mln zł netto, a termin składania ofert mija 4 grudnia 2026 r.

PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na odbudowę połączenia kolejowego z Jastrzębiem-Zdrojem – największym polskim miastem bez dostępu do kolei pasażerskiej. Zamówienie na roboty budowlane na odcinku z Żor do Jastrzębia-Zdroju wyceniono na 270 mln zł netto, a termin składania ofert mija 4 grudnia 2026 r.

Co obejmuje zamówienie?

O rozpoczęciu kluczowego etapu inwestycji w ramach programu Kolej Plus poinformowano w poniedziałek, 26 października 2026 r., na konferencji prasowej w Żorach. Przetarg dotyczy odbudowy niemal 9-kilometrowego odcinka linii kolejowej od Żor do Jastrzębia-Zdroju.

- Dzisiaj to co najważniejsze, to co lubimy najbardziej, czyli przetarg na roboty budowlane po szeregu różnych spraw studialnych, po szeregu różnych kwestii administracyjnych, dzisiaj ogłoszony przetarg na roboty budowlane dla przywrócenia kolei do Jastrzębia-Zdroju, największego polskiego miasta bez dostępu do kolei pasażerskiej. Bardzo się z tego powodu cieszę – powiedział wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego Piotr Malepszak. – Przeprowadzenie tych robót planujemy do końca 2030 roku. Chcemy połączyć Jastrzębie z Katowicami w czasie do 60 minut – dodał.

Wykonawca ma mieć dwa miesiące na przygotowania, a następnie 20 miesięcy na realizację prac budowlanych. Po ich zakończeniu konieczne będzie jeszcze uzyskanie dopuszczeń kolejowych, ponieważ część trasy powstanie w nowym śladzie.

Członek zarządu PKP PLK Marcin Mochocki ocenił, że odbudowa połączenia do Jastrzębia należy do najbardziej wymagających zadań kolejowych w regionie.

- To bardzo ambitny termin, to jest odbudowa prawie 9-kilometrowego odcinka wraz z przejściem przez tereny trudne geologicznie, pogórnicze, wraz z budową bardzo skomplikowanego obiektu inżynieryjnego nad zalewiskiem górniczym i budową końcowej stacji Jastrzębie w nowym miejscu, w okolicy ul. Północnej i Sybiraków - wskazał.

Kiedy pojedzie pociąg do Jastrzębia-Zdroju?

Ministerstwo Infrastruktury i PKP PLK zakładają, że oferty w przetargu zostaną otwarte na początku grudnia. Roboty mają się rozpocząć w 2027 roku, a ich zakończenie jest planowane do końca 2030 roku.

W pierwszym etapie podróż z Jastrzębia-Zdroju do Katowic ma trwać maksymalnie 60 minut. Docelowo, po budowie pierwszych około 20 km linii dużej prędkości od Katowic w kierunku Żor i Rybnika, czas przejazdu szybkich regionalnych pociągów ekspresowych ma zostać skrócony do około 35 minut.

– Dla nas, dla Jastrzębian, to jest jednym słowem game changer – ocenił prezydent Jastrzębia-Zdroju Michał Urgoł. – Potrzebna jest kolej, abyśmy mogli bezpiecznie, szybko i w komfortowych warunkach dotrzeć do aglomeracji – dodał.

„W końcu przystępujemy do roboty”

Marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa podkreślił, że ogłoszenie przetargu kończy wieloletni etap przygotowań i rozpoczyna konkretną realizację inwestycji.

– Przystępujemy w końcu do roboty. Tego gadania trochę było, ale takie projekty muszą być wydyskutowane. Muszą się rodzić czasami w bólach, ale nareszcie już wiemy. Rozstrzygamy przetarg, podpisujemy umowy i zaczynamy wykonywać pracę – powiedział.

Zaznaczył, że województwo inwestuje również w nowy tabor Kolei Śląskich, aby po uruchomieniu połączenia mieszkańcy mogli korzystać z szybkich, klimatyzowanych pociągów.