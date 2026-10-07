Kolej ma szansę wrócić do Piekar Śląskich. Na pociąg z Bierunia do Oświęcimia na razie nie ma pieniędzy
Odbudowa linii kolejowej nr 145 otworzy drogę do powrotu przewozów pasażerskich w Piekarach Śląskich, z kolei na połączenie z Bierunia do Oświęcimia nie ma obecnie zabezpieczonego finansowania - wynika z odpowiedzi Ministerstwa Infrastruktury na interpelacje posła Łukasza Ściebiorowskiego.
fot: KŚ
Koleje Śląskie będą jeździć przez Piekary Śląskie?
fot: KŚ
Odbudowa linii kolejowej nr 145 otworzy drogę do powrotu przewozów pasażerskich w Piekarach Śląskich, z kolei na połączenie z Bierunia do Oświęcimia nie ma obecnie zabezpieczonego finansowania - wynika z odpowiedzi Ministerstwa Infrastruktury na interpelacje posła Łukasza Ściebiorowskiego.
Piekary Śląskie, liczące około 50 tysięcy mieszkańców, należą do największych polskich miast bez dostępu do pasażerskiego transportu szynowego. Nie kursują tam ani pociągi, ani tramwaje, a komunikację zapewniają wyłącznie autobusy. Odpowiedź resortu infrastruktury na interpelację posła Łukasza Ściebiorowskiego pokazuje, że sytuacja może się zmienić.
Linia nr 145: wybrany wariant z ruchem pasażerskim
Jak poinformował Piotr Malepszak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, PKP Polskie Linie Kolejowe prowadzą prace studialne dotyczące odbudowy linii kolejowej nr 145. Wybrano już wariant realizacyjny dla zadania obejmującego m.in. obwodnice towarowe GOP na odcinku Katowice Muchowiec – Chorzów Stary – Piekary Śląskie Szarlej – Radzionków.
Według wybranego wariantu linia nr 145 będzie:
- jednotorowa i zelektryfikowana,
- zaprojektowana na prędkość 100 km/h,
- obsługiwana w ruchu mieszanym, czyli przez pociągi pasażerskie i towarowe.
W kolejnych etapach dokumentacji PLK mają jeszcze analizować możliwość zwiększenia prędkości. Najważniejsze dla mieszkańców jest zapewnienie resortu, że według PLK realizacja prac budowlanych umożliwi prowadzenie ruchu pasażerskiego do Piekar Śląskich Szarleja.
Ministerstwo zastrzega jednak, że kolejne etapy, czyli opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót, zależą od zapewnienia środków finansowych. Na razie nie ma więc terminu uruchomienia połączeń.
- Cieszę się, że pojawia się taka koncepcja i zamysł powrotu kolei pasażerskiej do Piekar Śląskich. Jest to na pewno szansa dla lepszego skomunikowania miasta, nie tylko poprzez komunikację miejską, czy autobusy, ale również poprzez kolej. To będzie udogodnienie dla mieszkańców, ale także dla tych, którzy do Piekar przyjeżdżają. Oczywiście jesteśmy w początkowej fazie rozmów i koncepcji, więc wymaga to wszystko doprecyzowania i przypilnowania – po to, żeby ta kolej była faktycznie szansą dla Piekar Śląskich, a nie utrudnieniem dla mieszkańców poszczególnych dzielnic, przez które by miała przebiegać – mówi poseł Łukasz Ściebiorowski.
Bieruń – Oświęcim: pomysł zasadny, ale bez finansowania
Mniej optymistyczna jest odpowiedź na interpelację dotyczącą odcinka Bieruń Stary – Bieruń Nowy – Oświęcim. Inwestycja miałaby uzupełniać realizowane obecnie połączenia Orzesze Jaśkowice – Tychy oraz Tychy – Bieruń Stary. Poseł powołał się na stanowisko Rady Miejskiej w Bieruniu z 25 czerwca 2026 r., która jednogłośnie domaga się ciągłości przygotowań do przywrócenia połączenia z Oświęcimiem.
PKP PLK przyznają, że połączenie ma sens, jednak:
- brak pieniędzy: dla przedsięwzięcia nie zabezpieczono środków na roboty budowlane;
- kwestia priorytetów: to marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego, jako organizatorzy transportu publicznego, mają decydujący głos w ustalaniu kolejności inwestycji regionalnych;
- możliwe źródła finansowania: resort wskazuje programy regionalne obu województw oraz instrumenty z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
- niejasna perspektywa po 2027 r.: zasady finansowania w unijnej perspektywie 2028–2034 nie są jeszcze znane, a decyzje zapadną po ich określeniu.
Kolizja z kopalnią i przestarzała dokumentacja
Dodatkowym problemem jest przebieg linii przez teren KWK Piast. PLK prowadzą z Polską Grupą Górniczą uzgodnienia dotyczące usunięcia kolizji projektowanej infrastruktury z bocznicą kopalni. Ich wynik wpłynie na dalsze decyzje spółki.
W latach 2020–2023 powstała dokumentacja projektowa m.in. dla linii nr 885 na odcinku Nowy Bieruń – KWK Piast (5,603 km) oraz linii nr 138 na odcinku Oświęcim – Nowy Bieruń. Spółka ostrzega jednak, że po zmianach w realizacji sąsiednich odcinków, zmianach przepisów i wewnętrznych regulacji oraz możliwych zmianach stanu faktycznego dokumentacja może wymagać aktualizacji. Nie wyklucza też ponownego opracowania jej części lub całości, wraz z odnowieniem decyzji administracyjnych.
- Samorządowcom z powiatu bieruńsko-lędzińskiego zależy, by to połączenie odtworzyć. To jest dla nich szansa na rozwój. Pojawia się tam jednak wiele trudności, w tym finansowych. Będziemy więc zabiegać o finansowanie tego odcinka i wspólnie z samorządowcami wskazywać jak ważna jest odbudowa tej linii. Myślę, że to jest możliwe i jest to tylko kwestia czasu, kiedy uda się to zrobić – podkreśla poseł Ściebiorowski.
Co dalej?
W obu przypadkach kluczowe będą decyzje o finansowaniu. Piekary Śląskie mają za sobą ważny krok, czyli wybór wariantu z ruchem pasażerskim, choć do pociągów jest jeszcze daleko. Bieruń i Oświęcim muszą natomiast czekać na rozstrzygnięcia dotyczące przyszłej perspektywy unijnej oraz na priorytety władz obu województw.