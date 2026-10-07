Odbudowa linii kolejowej nr 145 otworzy drogę do powrotu przewozów pasażerskich w Piekarach Śląskich, z kolei na połączenie z Bierunia do Oświęcimia nie ma obecnie zabezpieczonego finansowania - wynika z odpowiedzi Ministerstwa Infrastruktury na interpelacje posła Łukasza Ściebiorowskiego.

Odbudowa linii kolejowej nr 145 otworzy drogę do powrotu przewozów pasażerskich w Piekarach Śląskich, z kolei na połączenie z Bierunia do Oświęcimia nie ma obecnie zabezpieczonego finansowania - wynika z odpowiedzi Ministerstwa Infrastruktury na interpelacje posła Łukasza Ściebiorowskiego.

Piekary Śląskie, liczące około 50 tysięcy mieszkańców, należą do największych polskich miast bez dostępu do pasażerskiego transportu szynowego. Nie kursują tam ani pociągi, ani tramwaje, a komunikację zapewniają wyłącznie autobusy. Odpowiedź resortu infrastruktury na interpelację posła Łukasza Ściebiorowskiego pokazuje, że sytuacja może się zmienić.

Linia nr 145: wybrany wariant z ruchem pasażerskim

Jak poinformował Piotr Malepszak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, PKP Polskie Linie Kolejowe prowadzą prace studialne dotyczące odbudowy linii kolejowej nr 145. Wybrano już wariant realizacyjny dla zadania obejmującego m.in. obwodnice towarowe GOP na odcinku Katowice Muchowiec – Chorzów Stary – Piekary Śląskie Szarlej – Radzionków.

Według wybranego wariantu linia nr 145 będzie:

jednotorowa i zelektryfikowana,

zaprojektowana na prędkość 100 km/h,

obsługiwana w ruchu mieszanym, czyli przez pociągi pasażerskie i towarowe.

W kolejnych etapach dokumentacji PLK mają jeszcze analizować możliwość zwiększenia prędkości. Najważniejsze dla mieszkańców jest zapewnienie resortu, że według PLK realizacja prac budowlanych umożliwi prowadzenie ruchu pasażerskiego do Piekar Śląskich Szarleja.

Ministerstwo zastrzega jednak, że kolejne etapy, czyli opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót, zależą od zapewnienia środków finansowych. Na razie nie ma więc terminu uruchomienia połączeń.