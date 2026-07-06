Kraj i Świat

Kolej: Będą duże zmiany w powiecie mikołowskim

Dobre wiadomości dla pasażerów z powiatu mikołowskiego. PKP PLK ogłosiły przetarg dotyczący remontu linii kolejowej Orzesze Jaśkowice – Tychy.

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Robert Passia

6 lipca 2026, 20:00

fot: Koleje Śląskie

Kolejne problemy na torach

fot: Koleje Śląskie

Dobre wiadomości dla pasażerów z powiatu mikołowskiego. PKP PLK ogłosiły przetarg dotyczący remontu linii kolejowej Orzesze Jaśkowice – Tychy.

Mowa o linii kolejowej nr 169. Jeszcze w ubiegłym roku była ona wykorzystywana tylko w ruchu towarowym. W połowie ubiegłego roku Koleje Śląskie przywróciły tam połączenie Orzesze Jaśkowice-Tychy. Pociągi zatrzymują się też na przystankach Orzesze Miasto, Łaziska Średnie i Wyry. W najbliższym czasie odcinek ma przejść metamorfozę.

Jakie zmiany dla pasażerów? 

W ramach inwestycji mają powrócić przystanki kolejowe Orzesze Zawiść i Łaziska Kopanina, które w 2001 roku przestały obsługiwać ruch pasażerski. Oprócz tego, powstanie nowy przystanek Wyry Pszczyńska. Wyremontowane zostaną też perony na dotychczasowych stacjach, a tory na tym odcinku przejdą modernizację. 

Orzesze zdobyło też 3,19 mln zł dofinansowania na budowę centrum przesiadkowego w Jaśkowicach. W ramach inwestycji powstanie m. in. parking typu Park&Ride, miejsca dla rowerów i motocykli, stanowiska dla autobusów i poczekalnia. 

To inwestycje, które mają znaczenie nie tylko dla mieszkańców Orzesza. Skorzystają również mieszkańcy Łazisk Górnych, Wyr, Mikołowa i całego powiatu mikołowskiego. Lepsza kolej oznacza krótszy czas dojazdu do pracy i szkoły, większą dostępność transportu publicznego oraz mniejsze korki na drogach – informuje Powiat Mikołowski.

Umowa z wykonawcą inwestycji ma zostać podpisana 2027 roku, a prace powinny się zakończyć do 2029 roku 

 

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