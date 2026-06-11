Kodeks dobrych praktyk w ostatniej fazie konsultacji

Ministerstwo Aktywów Państwowych jest otwarte na pomysły dotyczące wdrażania idei local content. Kodeks dobrych praktyk w tym obszarze jest w ostatniej fazie konsultacji i w najbliższym czasie może zostać podpisany przez premiera - poinformowała wiceminister aktywów państwowych Eliza Zeidler.

Ministerstwo Aktywów Państwowych jest otwarte na pomysły dotyczące wdrażania idei local content. Kodeks dobrych praktyk w tym obszarze jest w ostatniej fazie konsultacji i w najbliższym czasie może zostać podpisany przez premiera - poinformowała wiceminister aktywów państwowych Eliza Zeidler.

- Local content to priorytet nie tylko Ministerstwa Aktywów Państwowych, ale priorytet rządu premiera Donalda Tuska na drugą część kadencji. To idea, którą staramy się wdrożyć, ale właśnie poprzez rozmowy. To nie jest coś, co chcemy jednoznacznie narzucić, bo local content to zmiana sposobu myślenia. To podejście do budowy silnej polskiej gospodarki przez zwrócenie uwagi na to, co w kraju najlepsze, czyli na to, żeby kompetencje, usługi, produkty znajdować w Polsce, jeżeli jest to możliwe - powiedziała wiceminister aktywów państwowych Eliza Zeidler podczas debaty PAP Biznes pt. "Local content - jak zbudować własny łańcuch wartości".

- Wsłuchujemy się we wszystkie sugestie, rekomendacje, aby ta idea i ten projekt był jak najlepiej zrealizowany. Jesteśmy otwarci, jeżeli są dobre pomysły, żeby ten projekt rozwijać i będziemy wsłuchiwać się w te głosy, ażeby wspólnie budować odporną i bezpieczną polską gospodarkę - dodała wiceminister.

Jak wskazała Zeidler, nie chodzi o naruszanie unijnych, czy krajowych regulacji, a o inne podejście.

- Staramy się pokazać, że najniższa oferta nie jest najlepszą ofertą, a chcemy poszukiwać tej najlepszej oferty, budując kompetencje i pozostawiając jak najwięcej z tego, co możliwe w Polsce, w polskich podmiotach, u polskich przedsiębiorców, polskich obywateli - powiedziała Zeidler.

Zauważyła, że local content nie zadziała od razu.

- To wymaga długofalowej pracy, zaangażowania, determinacji, również, a może przede wszystkim, po stronie zarządów spółek, które będą podejmowały decyzje zgodnie z obowiązującymi regulacjami, ale też będą pokazywały, jak należy ten sposób myślenia zmieniać, jak należy poszukiwać na rynku tego, co jest potrzebne - powiedziała.

- Ministerstwo Aktywów Państwowych robi kolejne kroki, czyli KPI (wskaźniki realizacji celów - PAP) dla zarządów, aby to zarządy przejęły na siebie nieco więcej odpowiedzialności za realizację tego priorytetu - dodała.

Resort przygotował też kodeks dobrych praktyk, w którym znajdą się wytyczne dot. local content dla spółek Skarbu Państwa.

- Jest on w ostatniej fazie konsultacji i myślę, że uzyska w najbliższym czasie podpis premiera, co pozwoli nam na kolejne kroki, przygotowywanie wytycznych - powiedziała wiceminister.