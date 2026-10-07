Knurów Kopalnia. Już niebawem nowy przystanek kolejowy

PLK SA wybudują w Knurowie nowy przystanek kolejowy. Ma powstać do końca przyszłego roku.

PLK SA wybudują w Knurowie nowy przystanek kolejowy. Ma powstać do końca przyszłego roku.

Przystanek ma ułatwić mieszkańcom Knurowa podróże koleją ze względu na swoje położenie bliżej centrum miasta. Perony powstaną na linii kolejowej 149, między Gierałtowicami a Knurowem. Będzie można stąd dojechać pociągiem m. in. do Gliwic, Rybnika i Żor. Polskie Linie Kolejowe informują o planowanych pracach.

Wybudujemy dwa wygodne perony jednokrawędziowe, które wyposażymy w wiaty i ławki. Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się skorzystają z pochylni. Przewidziano też ścieżki naprowadzające z wypukłą fakturą. Standard zwiększy system dynamicznej informacji pasażerskiej z elektronicznymi ekranami, dzięki którym podróżni zyskają więcej informacji o najbliższych pociągach. Orientację ułatwią oznakowania i tablice informacyjne - informują PLK.



Na przystanku kolejowym mają też powstać monitoring i nagłośnienie. Komfort po zmroku ma zapewnić jasne oświetlenie.

Podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest w I kwartale przyszłego roku. Przystanek ma powstać do końca 2027 roku.