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Klasyka kina i muzyka w kopalni

Film i muzyka dobrze się łączą także w przestrzeni postindustrialnej. Zabytkowa Kopalnia Ignacy w Rybniku zaprasza na pokaz filmu niemego Charliego Chaplina pt. "Brzdąc" z muzyką na żywo.

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Robert Passia

16 lipca 2026, 20:30
źródło: portal gospodarka i ludzie

Unikalne połączenie muzyki i filmu w Zabytkowej Kopalni Ignacy.

Film i muzyka dobrze się łączą także w przestrzeni postindustrialnej. Zabytkowa Kopalnia Ignacy w Rybniku zaprasza na pokaz filmu niemego Charliego Chaplina pt. "Brzdąc" z muzyką na żywo.

Wydarzenie odbędzie się w piątek, 17 lipca w Nadszybiu Kościuszko w Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku. Jest częścią cyklu „Muzyczne piątki”, który ma łączyć muzykę z poprzemysłową przestrzenią. 

- To zupełnie inne doświadczenie niż seans w kinie. Muzyka nie jest tylko tłem, ale podkreśla emocje, buduje napięcie i sprawia, że klasyczny film ogląda się całkiem inaczej – czytamy na facebookowym profilu Zabytkowej Kopalni Ignacy.

Muzykę do niemego filmu „Brzdąc” wykona zespół Czerwie. Jego twórczość to połączenie folku, etno, muzyki eksperymentalnej oraz filmowej. Zespół ma doświadczenie w komponowaniu muzyki do spektakli teatralnych i filmów.

Początek o 19.00 w Nadszybiu Kościuszko w Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku. Wstęp jest wolny. 

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