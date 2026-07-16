Klasyka kina i muzyka w kopalni

Film i muzyka dobrze się łączą także w przestrzeni postindustrialnej. Zabytkowa Kopalnia Ignacy w Rybniku zaprasza na pokaz filmu niemego Charliego Chaplina pt. "Brzdąc" z muzyką na żywo.

Film i muzyka dobrze się łączą także w przestrzeni postindustrialnej. Zabytkowa Kopalnia Ignacy w Rybniku zaprasza na pokaz filmu niemego Charliego Chaplina pt. "Brzdąc" z muzyką na żywo.

Wydarzenie odbędzie się w piątek, 17 lipca w Nadszybiu Kościuszko w Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku. Jest częścią cyklu „Muzyczne piątki”, który ma łączyć muzykę z poprzemysłową przestrzenią.

- To zupełnie inne doświadczenie niż seans w kinie. Muzyka nie jest tylko tłem, ale podkreśla emocje, buduje napięcie i sprawia, że klasyczny film ogląda się całkiem inaczej – czytamy na facebookowym profilu Zabytkowej Kopalni Ignacy.

Muzykę do niemego filmu „Brzdąc” wykona zespół Czerwie. Jego twórczość to połączenie folku, etno, muzyki eksperymentalnej oraz filmowej. Zespół ma doświadczenie w komponowaniu muzyki do spektakli teatralnych i filmów.