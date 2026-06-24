Jaki może być idealny plan na nadchodzący weekend? 26-28 czerwca Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia świętuje swoje 9. urodziny i z tej okazji zaprasza na największy w Polsce festiwal mikrowypraw – Kierunek GZM. Oprócz fascynujących 265 wycieczek, przygotowano także cztery wydarzenia specjalne. Można zacząć od wieczornego spaceru po neonowym Bytomiu, potem wyszaleć się na Metrodisco i Retrodisco, a weekend zwieńczyć pełnym kultury śniadaniem na trawie.

Jaki może być idealny plan na nadchodzący weekend? 26-28 czerwca Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia świętuje swoje 9. urodziny i z tej okazji zaprasza na największy w Polsce festiwal mikrowypraw – Kierunek GZM. Oprócz fascynujących 265 wycieczek, przygotowano także cztery wydarzenia specjalne. Można zacząć od wieczornego spaceru po neonowym Bytomiu, potem wyszaleć się na Metrodisco i Retrodisco, a weekend zwieńczyć pełnym kultury śniadaniem na trawie.

Co najważniejsze – wszystkie te wydarzenia mają charakter całkowicie otwarty. Na wydarzenia specjalne nie trzeba kupować biletów, pilnować terminów zapisów ani dokonywać żadnych rezerwacji. Każdy może przyjść samemu lub ze znajomymi i dać się porwać energii Metropolii!

Piątkowy wieczór w blasku historii

Metropolitalną podróż zaczynamy z wielkim błyskiem w piątkowy wieczór w Bytomiu. Neony na Śląsku i w Zagłębiu to kultowe historie i opowieści, dla wielu z nas – czar wspomnień i pomost między tym, co było kiedyś, a tym, co jest dziś. Po Katowicach i Dąbrowie Górniczej przyszedł czas na kolejne miasto. Już wkrótce, wjeżdżając do Bytomia od strony Chorzowa, na elewacji jednej z kamienic zobaczymy imponujący neonowy napis „Kierunek GZM”.

Oficjalne i uroczyste rozświetlenie instalacji nastąpi w piątek o godzinie 21:00. Ten neon na swój sposób doskonale oddaje naturę regionu. Świetlne napisy nie tylko wpływają pozytywnie na miejską estetykę, ale również oświetlają drogę, skupiają wzrok i wyznaczają cel. Wydarzenie będzie okazją by doświadczyć, jak tradycja projektowania neonów zyskuje nowy, metropolitalny rozdział.

Sobotnie popołudnie nad wodą – Metrodisco

Po piątkowym klimatycznym spacerze czas na dawkę nowoczesnej energii pod gołym niebem. W sobotę od godziny 15:00 katowickie Sztauwajery zamienią się w pulsujące serce miejskiej imprezy. To tutaj wystartuje Metrodisco – wyjątkowe wydarzenie muzyczne, które pozwoli zanurzyć się w dźwiękach miasta i świętować urodziny GZM w nieoczywisty sposób.

Na plenerowej scenie zaprezentują się przedstawiciele katowickiej sceny klubowej – uznany duet Sound w/Friends, który zaserwuje porywającą, taneczną mieszankę house’u i disco. Świetna atmosfera, klimatyczny zachód słońca i elektroniczne brzmienia w przestrzeni nad wodą – to wszystko czeka na uczestników Metrodisco.

Sobotnia noc wspomnień – Retrodisco

Sobotnia zabawa zawita również do Rudy Śląskiej! O godzinie 18:00 w unikalnym plenerze Muzeum Historii Polski Ludowej rozpocznie się Retrodisco. To będzie sentymentalna podróż w czasie. Będzie okazja by poczuć się jak na dancingu w nadmorskim domu wczasowym, w błyszczącej hotelowej restauracji albo na legendarnej dyskotece w miejskim domu kultury pomiędzy rokiem 60. a 89.

Muzyczny klimat stworzą dźwięki rodem z małego radiowęzła, wielkich festiwali, piosenki nagrywane z radia na magnetofon Kasprzaka i rodzinne nagrania z kaset VHS. Wszelkie stylizacje modowe z epoki będą mile widziane! Co najlepsze, na imprezę dowozić będzie klimatyczna gwiazda wieczoru – kultowy autobus Ikarus.

Niedzielny poranek i regeneracja – Śniadanie kulturalne GZM

Po piątkowych neonach i sobotnich szaleństwach na parkietach, idealnym domknięciem weekendu będzie niedzielne wytchnienie. W niedzielę o godzinie 9:00 rozpocznie się Śniadanie kulturalne GZM na bulwarach Kłodnicy w Gliwicach. To wyjątkowe spotkanie w nieoczywistym miejscu, gdzie środek miasta spotyka się z zielenią, kojącą wodą i chwilą oddechu. To szansa, by odkryć Kłodnicę na nowo – rzekę obecną w codziennym krajobrazie Gliwic.

W samym centrum miasta powstanie przestrzeń dla dzieci, dorosłych, rodzin i seniorów. Będzie okazja, by spakować własny koszyk piknikowy i rozłożyć kocyk na trawie albo spróbować lokalnych przysmaków od wystawców z Targu Na Zielonym, którzy zadbają o śniadaniową atmosferę. Do tego zaplanowano szereg dodatkowych aktywności: poranną jogę na trawie, kreatywne warsztaty dla dzieci czy spacery z przyrodnikiem. Każdy znajdzie coś dla siebie!

Kierunek GZM poleca się na weekend

Festiwal Kierunek GZM to cztery wydarzenia specjalne, trzy dni i nieskończona ilość dobrej energii. Program został ułożony tak, by zaoferować pełen wachlarz emocji – od refleksyjnego podziwiania sztuki miejskiej, przez klubowe i nostalgiczne tańce pod gołym niebem, aż po głęboki, bliski naturze relaks.

Aby wziąć udział w wydarzeniach specjalnych, nie trzeba dokonywać żadnych rezerwacji. Warto jednak sprawdzić cały program festiwalu i przekonać się, na które z 265 wycieczek zostały jeszcze miejsca. Kierunek GZM to jedyna okazja w roku, aby zajrzeć w miejsca, które na co dzień omijamy i doświadczyć przygody tuż za rogiem.