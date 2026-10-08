Kraj i Świat

Kierowcy na to czekają. Na trasie S1 powstaną nowoczesne MOP-y

Wiadomo, kto zaprojektuje Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) w ciągu starego fragmentu S1 prowadzącego do granicy państwa w Zwardoniu – poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Robert Passia

Robert Passia

8 października 2026, 13:57
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: GDDKiA

Miejsce Obsługi Podróżnych.

fot: GDDKiA

Wiadomo, kto zaprojektuje Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) w ciągu starego fragmentu S1 prowadzącego do granicy państwa w Zwardoniu – poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Miejsca Obsługi Podróżnych zostaną zaprojektowane między węzłami Żywiec Browar i Węgierska Górka. Za kwotę ponad 1,4 mln złotych zajmie się tym firma Trakt z Katowic. Zachowana ma być też rezerwa pod późniejszą dobudowę drugiej jezdni na S1. 

Wykonawca będzie odpowiadał za przygotowanie kompletu dokumentów budowlanych i wykonawczych oraz zdobycie wszystkich potrzebnych zgód, w tym decyzji środowiskowej (DŚU) czy ZRID. Będzie musiał też zaprojektować dojazd z MOP-ów do drogi ekspresowej. Przeanalizowana zostanie także możliwość zainstalowania odnawialnych źródeł energii, co pomoże zmniejszyć zapotrzebowanie na energię elektryczną na MOP-ach.

Co powstanie na MOP-ach?

  • Miejsca postojowe: dla samochodów osobowych, ciężarowych (z rezerwą terenu), autokarów, pojazdów z ładunkami niebezpiecznymi oraz osób z niepełnosprawnościami.
  • Ładowarki dla elektrycznych pojazdów osobowych i ciężarowych.
  • Jezdnie manewrowe oraz bezpieczne chodniki.
  • Stanowiska do kontroli i ważenia pojazdów.
  • Strefa odpoczynku i sanitarna: toalety z prysznicami, zadaszone wiaty z ławkami, stoły oraz ogrodzone place zabaw dla najmłodszych.
  • Oświetlenie MOP-ów i ich otoczenia.
  • Rampy do odśnieżania i odladzania pojazdów ciężarowych.

Jeżeli do 15 października nie wpłyną odwołania, umowa z projektantem zostanie podpisana jeszcze w tym miesiącu. Przeprowadzenie prac planowane jest na lata 2029-2030. Dokładny termin uzależniony jest m.in. od uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych oraz wyłonienia wykonawcy prac budowlanych.

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