Kierowcy na to czekają. Na trasie S1 powstaną nowoczesne MOP-y

Wiadomo, kto zaprojektuje Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) w ciągu starego fragmentu S1 prowadzącego do granicy państwa w Zwardoniu – poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Wiadomo, kto zaprojektuje Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) w ciągu starego fragmentu S1 prowadzącego do granicy państwa w Zwardoniu – poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Miejsca Obsługi Podróżnych zostaną zaprojektowane między węzłami Żywiec Browar i Węgierska Górka. Za kwotę ponad 1,4 mln złotych zajmie się tym firma Trakt z Katowic. Zachowana ma być też rezerwa pod późniejszą dobudowę drugiej jezdni na S1.

Wykonawca będzie odpowiadał za przygotowanie kompletu dokumentów budowlanych i wykonawczych oraz zdobycie wszystkich potrzebnych zgód, w tym decyzji środowiskowej (DŚU) czy ZRID. Będzie musiał też zaprojektować dojazd z MOP-ów do drogi ekspresowej. Przeanalizowana zostanie także możliwość zainstalowania odnawialnych źródeł energii, co pomoże zmniejszyć zapotrzebowanie na energię elektryczną na MOP-ach.

Co powstanie na MOP-ach?

Miejsca postojowe: dla samochodów osobowych, ciężarowych (z rezerwą terenu), autokarów, pojazdów z ładunkami niebezpiecznymi oraz osób z niepełnosprawnościami.

Ładowarki dla elektrycznych pojazdów osobowych i ciężarowych.

Jezdnie manewrowe oraz bezpieczne chodniki.

Stanowiska do kontroli i ważenia pojazdów.

Strefa odpoczynku i sanitarna: toalety z prysznicami, zadaszone wiaty z ławkami, stoły oraz ogrodzone place zabaw dla najmłodszych.

Oświetlenie MOP-ów i ich otoczenia.

Rampy do odśnieżania i odladzania pojazdów ciężarowych.

Jeżeli do 15 października nie wpłyną odwołania, umowa z projektantem zostanie podpisana jeszcze w tym miesiącu. Przeprowadzenie prac planowane jest na lata 2029-2030. Dokładny termin uzależniony jest m.in. od uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych oraz wyłonienia wykonawcy prac budowlanych.