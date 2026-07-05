Górnictwo

KGHM zamierza zbudować pierwszą w Polsce kopalnię polihalitu

KGHM Polska Miedź planuje budowę pierwszej w Polsce kopalni polihalitu w rejonie Zatoki Puckiej. Według przedstawicieli spółki realizacja inwestycji może mieć znaczenie dla bezpieczeństwa żywnościowego Europy.

Pap

5 lipca 2026, 09:00
źródło: Polska Agencja Prasowa

KGHM Polska Miedź S.A. i Województwo Pomorskie podpisały list intencyjny dotyczący projektu „PUCK”, czyli budowy kopalni polihalitu. Ma to być pierwsza tego typu inwestycja w Polsce.

KGHM Polska Miedź planuje budowę pierwszej w Polsce kopalni polihalitu w rejonie Zatoki Puckiej. Według przedstawicieli spółki realizacja inwestycji może mieć znaczenie dla bezpieczeństwa żywnościowego Europy.

Prezes KGHM Polska Miedź Remigiusz Paszkiewicz i marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk podpisali w piątek w Gdańsku list intencyjny dotyczący współpracy przy przygotowaniu i realizacji projektu “PUCK“, czyli budowy pierwszej w Polsce kopalni polihalitu w rejonie Zatoki Puckiej. Inwestycja ma opierać się na złożu “Mieroszyno“, którego zasoby geologiczne są szacowane na ponad 300 mln ton.

Polihalit to minerał wykorzystywany w produkcji nawozów. Zawiera m.in. wapń, potas, magnez i siarkę, czyli składniki istotne dla rolnictwa. Dzięki niskiej zawartości chlorków może być stosowany m.in. w uprawach wrażliwych, takich jak owoce, warzywa i rośliny oleiste.

Prezes KGHM poinformował, że złoże w okolicach Pucka ma ok. 55 kilometrów kwadratowych powierzchni i zawiera ok. 300 mln ton polihalitu. Podkreślił, że planowana inwestycja ma znaczenie nie tylko dla spółki, Pomorza i lokalnego biznesu, ale także dla bezpieczeństwa żywnościowego Europy i niezależności surowcowej Polski.

- Przed nami opracowanie dokumentacji potrzebnej do złożenia wniosku o koncesję na wydobywanie kopaliny. To wymagający proces, dlatego kluczowe są rzetelne przygotowanie, współpraca z partnerami samorządowymi i odpowiedzialne podejście do lokalnych uwarunkowań - powiedział Paszkiewicz.

Według niego proces projektowania oraz uzyskiwania decyzji środowiskowych, administracyjnych i koncesyjnych może potrwać od 4 do 6 lat. Sama budowa kopalni, w tym szybów na głębokość ok. 750-800 metrów, może zająć kolejne 8-10 lat.

- Myślę, że od 12 do 14 lat powinniśmy rozpocząć pełną eksploatację tego miejsca - zapowiedział Paszkiewicz.

Zaznaczył, że ma to być kopalnia głębinowa, a nie odkrywkowa. Jak mówił prezes KGHM, planowane są dwa szyby - jeden związany z wydobyciem, drugi potrzebny m.in. do wentylacji i obsługi kopalni. W jego ocenie wybór metody głębinowej ma ograniczyć wpływ przedsięwzięcia na otoczenie.

- Nie chcemy tego robić metodą odkrywkową, żeby nie rujnować tego obszaru - powiedział Paszkiewicz.

Wiceminister aktywów państwowych Eliza Zeidler oceniła, że projekt “PUCK“ może być jedną z najważniejszych inwestycji przemysłowych realizowanych na Pomorzu w najbliższych dekadach. Wskazywała, że z perspektywy rządu przedsięwzięcie ma znaczenie dla bezpieczeństwa surowcowego i żywnościowego kraju oraz dla budowania przewag gospodarczych Polski i regionu.

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