Górnictwo

KGHM w czołówce producentów miedzi na świecie

KGHM znalazł się w pierwszej dziesiątce rankingu największych kopalń miedzi na świecie.

Robert Passia

Opracował: Robert Passia

7 października 2026, 12:11
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: KGHM

Wysokie miejsce KGHM w światowym rankingu.

fot: KGHM

KGHM znalazł się w pierwszej dziesiątce rankingu największych kopalń miedzi na świecie.

Zgodnie z danymi raportu "World’s 10 Biggest Copper Mines 2026" opublikowanymi przez portal Mining.com, KGHM z produkcją na poziomie 401,1 tys. ton miedzi znalazł się w ścisłej światowej czołówce. 

Zgodnie z rankingiem, krajowe aktywa miedziowe spółki zajęły wysokie, 7. miejsce wśród dziesięciu największych tego typu zakładów na świecie. Na pierwszym miejscu zestawienia znalazła się kopalnia Escondida z Chile, na drugim Funguruma Tenke z Demokratycznej Republiki Konga, a na trzecim złoża Grasberg w Indonezji.

Portal Mining.com przypomina, że w ubiegłym miesiącu KGHM poinformował o planach inwestycji w kopalnie w Europie i Maroku. Polska spółka zajęła również pierwsze miejsce w rankingu kopalń srebra, który portal opublikował w 2025 roku.

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