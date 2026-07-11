KGHM redukuje zasolenie wód odprowadzanych do Odry

Koncern KGHM Polska Miedź ograniczył ilość soli odprowadzanej w wodach kopalnianych do Odry i kontynuuje prace w tym zakresie. Prace nad budową instalacji odsalających są utrudnione przez zmiany poziomu mineralizacji wód - poinformował PAP rzecznik prasowy spółki Artur Newecki.

Koncern KGHM Polska Miedź ograniczył ilość soli odprowadzanej w wodach kopalnianych do Odry i kontynuuje prace w tym zakresie. Prace nad budową instalacji odsalających są utrudnione przez zmiany poziomu mineralizacji wód - poinformował PAP rzecznik prasowy spółki Artur Newecki.

Projekt odsalania po katastrofie na Odrze

W 2023 r. - rok po katastrofie ekologicznej na Odrze - KGHM ogłosił, że opracuje studium wykonalności budowy zakładu produkcji soli warzonej z zasolonych wód kopalnianych wypompowywanych z wyrobisk górniczych. Inwestycja, której koszt szacowano wówczas na 1 mld zł, miała przyczynić się do ochrony ekosystemu Odry. Latem 2025 r. KGHM informował, że prace nad tym projektem są nadal na etapie koncepcyjnym.

Jak przekazał PAP rzecznik, spółka prowadzi działania z zakresu gospodarki wodnej, takie jak iniekcje - czyli uszczelnianie górotworu czy rozbudowę układów odwadniania i przesyłu wód.

- Podjęte działania pozwoliły na stabilizację i zmniejszenie dopływu wód w rejon robót górniczych, co w efekcie spowodowało istotne ograniczenie ilości soli odprowadzanej do Odry - wskazał Newecki.

Rzecznik zwrócił uwagę, że w zakładach KGHM zaobserwowano zmianę poziomu mineralizacji wód kopalnianych. Spadł on w stosunku do wartości obserwowanych na etapie rozpoczęcia prac dotyczących warzelni soli.

- Przy tak zmiennym środowisku wykonanie odpowiednich planów, projektów i analiz finansowych budowy instalacji odsalających jest utrudnione - dodał Newecki.

Zarządzanie zrzutami i retencją wód

Spółka ocenia, że dzięki rozbudowie układów odwadniania i przesyłu wód oraz retencjonowaniu w wyrobiskach dołowych i na powierzchni może dokonywać zrzutów wody w okresie niskich stanów Odry bez obawy o przekroczenie dopuszczalnych parametrów jakościowych.

- Kontynuowane są prace związane z dalszym rozwojem koncepcji zarządzania gospodarką wodą tak, aby w maksymalnym stopniu ograniczyć wpływ działalności KGHM na środowisko - dodał rzecznik.

KGHM ma zakłady w Polsce i za granicą. Polskie kopalnie koncernu - Lubin, Polkowice-Sieroszowice i Rudna - zlokalizowane są w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym na Dolnym Śląsku.

KGHM jest największym w Europie producentem miedzi, uznawanej za surowiec strategiczny dla Unii Europejskiej. Odpowiada za niemal 50 proc. unijnej produkcji miedzi górniczej. Polskie zasoby miedzi stanowią ok. 85 proc. zasobów europejskich.