KGHM zakończył największy w dziejach Huty Miedzi „Głogów” postój remontowo-modernizacyjny przed planowanym terminem. Szerokim zakresem prac został objęty cały ciąg technologiczny Huty Miedzi „Głogów” II. Tak ogromna inwestycja pozwoli wydłużyć okres pracy kompleksu pomiędzy cyklicznymi postojami remontowymi, wzmacniając niezawodność i stabilność pracy największej huty Polskiej Miedzi.

KGHM zakończył największy w dziejach Huty Miedzi „Głogów” postój remontowo-modernizacyjny przed planowanym terminem. Szerokim zakresem prac został objęty cały ciąg technologiczny Huty Miedzi „Głogów” II. Tak ogromna inwestycja pozwoli wydłużyć okres pracy kompleksu pomiędzy cyklicznymi postojami remontowymi, wzmacniając niezawodność i stabilność pracy największej huty Polskiej Miedzi.

– Zakończenie tak kompleksowych prac remontowo-modernizacyjnych przed planowanym terminem potwierdza bardzo dobrą organizację oraz wysokie kompetencje załogi KGHM, spółek z Grupy Kapitałowej i naszych partnerów. Wydłużenie okresu eksploatacji Huty Miedzi „Głogów” II pomiędzy głównymi postojami remontowymi z czterech do pięciu lat będzie sprzyjać zwiększeniu efektywności głównego ciągu technologicznego KGHM oraz dalszej optymalizacji kosztów produkcji hutniczej. Zrealizowany remont jest również przykładem skutecznej współpracy polskich przedsiębiorstw przy realizacji strategicznych projektów przemysłowych, zgodnie z zasadami local content – mówi Mirosław Laskowski, Wiceprezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. ds. Produkcji.

Największy remont w historii huty

Postój Huty Miedzi „Głogów” II rozpoczął się 28 czerwca zatrzymaniem ciągu technologicznego pieca zawiesinowego. Dzień później został wygaszony piec elektryczny. Wartość prac remontowo-modernizacyjnych, które objęły najważniejsze instalacje i agregaty hutnicze, sięgnęła kilkuset milionów złotych. Celem było odtworzenie stanu technicznego urządzeń, parku maszynowego i infrastruktury technologicznej a także realizacja działań modernizacyjnych, wspierających dalszą optymalizację kosztów produkcji miedzi oraz poprawę warunków pracy załogi.

– Postój remontowy, który właśnie zakończyliśmy, był jednym z najbardziej złożonych i wymagających, zarówno pod względem technicznym, jak i organizacyjnym. Skala tego przedsięwzięcia wymagała wieloletnich przygotowań, bardzo precyzyjnego planowania, ścisłej koordynacji prac oraz pełnej mobilizacji wielu zespołów. Po raz pierwszy podczas jednego postoju kapitalnym remontem objęto równocześnie piec zawiesinowy i piec elektryczny. Przeprowadzenie tak ogromnego projektu ma istotne znaczenie dla utrzymania wysokiej niezawodności infrastruktury hutniczej i dalszego rozwoju potencjału produkcyjnego – mówi Jarosław Siedlecki, Dyrektor Naczelny Huty Miedzi „Głogów”.

Huta o strategicznym znaczeniu

Huta Miedzi „Głogów” jest jednym z najważniejszych elementów głównego ciągu technologicznego KGHM oraz jednym z największych i najbardziej zaawansowanych technologicznie zakładów hutniczych w Europie.

W Głogowie produkowana jest najwyższej jakości miedź katodowa o czystości 99,99 %Cu, wykorzystywana m.in. w energetyce, elektrotechnice, elektronice, budownictwie oraz nowoczesnym przemyśle. Stosowana w głogowskiej hucie technologia pozwala również odzyskiwać i wytwarzać produkty towarzyszące, w tym srebro, złoto, ołów, ren oraz kwas siarkowy. Huta działa w oparciu o technologię pieców zawiesinowych, które umożliwiają jednostadialny wytop miedzi blister, a Huta Miedzi „Głogów” II była pierwszą na świecie instalacją tego typu. Zakład posiada również prestiżowy, międzynarodowy certyfikat Copper Mark.

16 września 2026 r. po zakończonych pracach w zakresie pieca zawiesinowego uruchomiono urządzenia i instalacje, a tym samym wznowiono przetop koncentratu miedzi, natomiast 30 września zakończono prace w obrębie pieca elektrycznego, kończąc tym samym postój remontowy Huty Miedzi „Głogów” II.