Katowice rozpoczynają urodzinowe świętowanie

11 września minie 161 lat od chwili, gdy Katowice otrzymały prawa miejskie. Jak co roku z tej okazji na Katowiczanki i Katowiczan czeka wiele atrakcji, w tym wielkie muzyczne święto – koncert Urodziny Miasta „Kocham Katowice”. Oto przegląd głównych wydarzeń urodzinowych.

11 września minie 161 lat od chwili, gdy Katowice otrzymały prawa miejskie. Jak co roku z tej okazji na Katowiczanki i Katowiczan czeka wiele atrakcji, w tym wielkie muzyczne święto – koncert Urodziny Miasta „Kocham Katowice”. Oto przegląd głównych wydarzeń urodzinowych.

– Urodziny Miasta są przede wszystkim świętem mieszkanek i mieszkańców. Chcemy, aby każdy – niezależnie od wieku – znalazł coś dla siebie i mógł wspólnie z nami świętować w atmosferze radości, muzyki i dobrej zabawy. Stąd koncert „Kocham Katowice” wypełniony jest znanymi nazwiskami. Na scenie pojawią się między innymi Bass Astral, Grubson, Vito Bambino, Kasia Sienkiewicz i SISTARS. Już dziś zapraszam na 11 i 12 września do katowickiej Strefy Kultury. Wstęp jest bezpłatny. Wspólnie świętujmy 161 urodziny Katowic! – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

- „Kocham Katowice” to rodzinne wydarzenie, dlatego w Strefie Kultury nie zabraknie też specjalnych atrakcji dla dzieci, m.in. dmuchańców czy animacji – dodaje prezydent.

Piątek 11 września zapowiada się tanecznie i energicznie. Koncert otworzy zespół Viverny, który zdobył pierwsze miejsce w tegorocznym konkursie KatoGwiazdy. Następnie na scenę wyjdzie BRK – producent, DJ i artysta związany ze Śląskiem, który zapewni wspaniałą atmosferę. Taneczne rytmy wprowadzi Bass Astral – artysta łączący elektronikę z klubowymi brzmieniami. Na urodzinową scenę Katowic po trzech latach powróci Grubson – artysta o niepowtarzalnej energii, z ogromnym dorobkiem muzycznym. Gwiazdą wieczoru będzie Vito Bambino – niezwykle utalentowany wokalista, który domknie piątkowy program swoim charakterystycznym, poetycko-popowym stylem.

Sobotni koncert otworzą Sami pop-rockowy zespół znany m.in. z wakacyjnego hitu „Lato 2000”. Po nich na scenie zobaczymy zespół Łąki Łan, czyli połączenie muzyki elektronicznej, rocka i funku. Spokojniejsze brzmienia zaprezentuje Kasia Sienkiewicz, która zabierze nas w nastrojową podróż muzyczną pełną emocji i wrażliwości. Na katowickiej scenie wystąpią również Sistars – zespół łączący R&B, soul i hip-hop wraca na scenę plenerową po dekadzie przerwy, by zagrać swój jedyny plenerowy koncert w tym roku właśnie w Katowicach. W sobotę na zakończenie koncertów w Strefie Kultury do zabawy porwie Fukaj – młody artysta łączący hip-hop z melodyjnością, emocjonalnymi tekstami i nowoczesną produkcją.

Festiwalowe miasteczko „Kocham Katowice” będzie się składać z kilku stref: muzycznej, wypoczynkowo-gastronomicznej oraz dla dzieci. W Strefie Dziecka będzie można wziąć udział w grach i zabawach, będą też dmuchańce oraz wiele innych atrakcji dla najmłodszych. Nie zabraknie również atrakcji przygotowanych przez partnerów ze Strefą Gamingową PKO Banku Polskiego włącznie.

Artystycznym zwieńczeniem obchodów urodzin miasta będzie kameralny koncert duetu Stechek – braci Piotra i Pawła Steczków. Artyści, którzy łączą jazz, muzykę filmową i world music, wystąpią 13 września w Muzeum Śląskim. Zaproponują muzyczną opowieść o sobie, o kobietach, o uczuciu, pasji i pięknie otaczającego świata.

Zagraj z Dżemem!

Świętowanie rozpocznie drugi w historii happening muzyczny z zespołem Dżem. Rok temu setki gitarzystów spotkało się, aby zagrać słynny utwór „Wehikuł czasu”. W tym roku gitarzyści zagrają wspólnie z zespołem kultowy utwór „Naiwne pytania”. Na uczestników czekać będą pamiątkowe kostki gitarowe, dyplomy oraz spotkanie z gościem specjalnym - Beltaine. Wydarzenie odbędzie się 11 września o godz. 15.30 na Rynku w Katowicach! Start happeningu o godz. 16.00.

Udział bezpłatny. Obowiązują zapisy: https://bit.ly/WehikulCzasu26_zapisy .

Jarmark Urodzinowy na Rynku

Od 4 do 20 września na odwiedzających będzie czekać ponad 30 stoisk, przysmaki z różnych stron Europy, muzyka oraz mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. W jarmarkowej ofercie znajdą się m.in. hiszpańskie churrosy, frytki, gofry i owoce w czekoladzie, a także holenderskie sery, węgierskie i włoskie wędliny czy litewskie specjały. Na stoiskach pojawi się również ceramika użytkowa, biżuteria, naturalne kosmetyki, wyroby z drewna czy oleje tłoczone na zimno. Będzie też można zamówić biżuterię z odciskiem nosa lub łapki swojego pupila.

Na Rynku staną Ślōnski Młyn, karuzela w stylu vintage i elektryczna kolejka dla dzieci oraz wielkoformatowe gry plenerowe. W weekendy jarmarkowym spotkaniom będzie towarzyszyć muzyka grana przez DJ-a, a dodatkową atrakcją będzie „Jesienne Wietrzenie Szafy” – kiermasz odzieży vintage.

Od poniedziałku do piątku jarmark będzie czynny w godz. 10.00-19.00, w weekendy – w godz. 10.00–20.00. Strefa gastronomiczna będzie czynna codziennie do godz. 22.00, a wybrane punkty w weekendy do godz. 24.00.

Dożynki w Kostuchnie

Miasto zaprasza również na doroczne katowickie dożynki. Święto plonów zaplanowano na 6 września w Kostuchnie. Obchody rozpoczną się o godz. 13.00 od korowodu, który uformuje się na parkingu przy ul. Szarych Szeregów 38 i przy akompaniamencie Orkiestry Dętej Katowice przejdzie do kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej. Tam o godz. 14.00 odbędzie się msza św. w intencji rolników i działkowców z udziałem chóru Słowiczek. Część oficjalna odbędzie się na Pl. Kubisty, gdzie nastąpi oficjalne otwarcie dożynek. Na mieszkańców będzie czekać muzyka na żywo, bogata strefa gastronomiczna, stoiska z rękodziełem, a dla dzieci zaplanowano dmuchańce i przejażdżkę na kucyku.

Odsłonięcie popiersia Barbary Ptak w Galerii Artystycznej

W ramach obchodów urodzin miasta zostanie odsłonięte popiersie w Galerii Artystycznej, która jest uhonorowaniem wybitnych postaci świata kultury związanych z Katowicami. Uroczyste wydarzenie odbędzie się na Pl. Grunwaldzkim 9 września o godz. 14.00. Tym razem zostanie upamiętniona Barbara Ptak – znakomita kostiumografka i scenografka, autorka kostiumów do wielu znanych produkcji filmowych i teatralnych.

Uroczysta sesja rady miasta

Obchody nadania Katowicom praw miejskich to okazja, aby uhonorować osoby, których działania przyczyniły się do rozwoju miasta. Podczas uroczystej sesji Rady Miasta Katowice zostaną wręczone tytuły Zasłużony dla Miasta Katowice, które w tym roku otrzymają Grażyna Bułka, ks. bp dr Marian Niemiec oraz Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. Wydarzenie odbędzie się 11 września o godz. 11.00 w Pałacu Młodzieży przy ul. Mikołowskiej.

XV Festiwal Organizacji Pozarządowych

12 września w godz. 11.00-16.00 Park Powstańców Śląskich stanie się miejscem inspirujących spotkań. Wszystko za sprawą XV Festiwalu Organizacji Pozarządowych – wydarzenia, podczas którego mieszkańcy będą mogli poznać ludzi i inicjatywy, które każdego dnia działają na rzecz miasta.

Na uczestników będą czekać stoiska przygotowane przez organizacje pozarządowe. Festiwal pokaże różnorodność katowickiego trzeciego sektora – od kultury i edukacji, przez zdrowie, sport i ekologię, po wolontariat, integrację społeczną oraz pomoc osobom potrzebującym.

Przez cały dzień będą się odbywać warsztaty, animacje i pokazy. Dzieci będą mogły pomalować sobie twarz, zapleść kolorowe warkoczyki, wziąć udział w warsztatach plastycznych, konkursach i grach edukacyjnych. Nie zabraknie zajęć rodzinnych, rękodzieła, szydełkowania, pracy z gliną, tworzenia ekologicznych kosmetyków i toreb z recyklingu.

Podczas wydarzenia będzie można zagłosować na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego oraz wyrobić Katowicką Kartę Mieszkańca.

Modlitwa i muzyka

Z okazji 161. urodzin Katowic 9 września o godz. 18.00 w kościele Ewangelicko-Augsburskim Zmartwychwstania Pańskiego odbędzie się nabożeństwo międzyreligijne w „Duchu Asyżu”. Jego uczestnicy będą prosić Boga o pokój i wzajemny szacunek. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele różnych wyznań.

Uzupełnieniem spotkania będzie koncert „Fratres” – muzyczna kontynuacja medytacji wokół idei pokoju i solidarności ludzkiej. Usłyszymy znakomitych artystów: Orkiestrę Muzyki Nowej pod batutą Szymona Bywalca, Zespół Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia” pod kierunkiem Anny Szostak, a także solistów: Elżbietę Grodzką-Łopuszyńską, Kari Sal – śpiew, Adama Bałdycha – skrzypce solo, Mateusza Kaszubę – fortepian, Romana Chraniuka – kontrabas, Dawida Fortunę – perkusja.

Natomiast 13 września o godz. 18.00 w Archikatedrze Chrystusa Króla odbędzie się msza św. w intencji miasta. Częścią nabożeństwa będzie prawykonanie specjalnie skomponowanej na tę okazję Missa diatonica na chór i kwintet blaszany Wojciecha Stępnia. Wystąpią także chór Santarello, chór Batitudo oraz kwintet dęty Gryfnioki.

Szlak Kobiet

Czas urodzin miasta to również okazja do spaceru jego ulicami, np. Szlakiem Kobiet. Szlak podzielony jest na 8 części i obejmuje 8 miejsc na mapie Katowic. Każda z nich skupia się na innej grupie kobiet, których historie zostały zawarte w przewodniku towarzyszącym spacerowi.

Ta opowieść rozpoczyna się przy Alei Korfantego i Parku Powstańców Śląskich, gdzie poznamy pierwsze bohaterki szlaku – właścicielki ziemskie. Wiodącą bohaterką tej części spaceru jest Katarzyna Salomonowa, która od około 1592 roku po śmierci męża zarządzała dobrami mysłowickimi. Około 250 lat później Maria Aresin-Winckler, także jako wdowa, została właścicielką części dóbr mysłowickich, w tym wsi Katowice.

Katowicki Szlak Kobiet to inicjatywa mająca na celu przywrócenie pamięci o kobiecym wkładzie w historię i kulturę regionu. Od arystokratek zarządzających dobrami ziemskimi, przez artystki wyznaczające nowe kierunki w sztuce, po naukowczynie, sportowczynie, działaczki społeczne i dziennikarki – każda z nich zostawiła ślad, który warto odnaleźć i zrozumieć.

Więcej informacji na temat szlaku kobiet można znaleźć na stronie internetowej: Szlak Kobiet .

Szlak opracowany został przez Stowarzyszenie „Szlakiem Kobiet", autorkami są: Beata Dżon-Ozimek, Alicja Folek, Agnieszka Nowak, Jolanta Sikora-Masal, Anna Skiendziel, Alina Staneczek, Małgorzata Tkacz-Janik.