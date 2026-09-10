Transformacja od A do Z

Katowice przygotowują pięć kolejnych połączeń rowerowych

Katowice rozpoczęły przygotowania do realizacji pięciu zadań związanych z rozbudową infrastruktury rowerowej. Miejska spółka Katowickie Inwestycje ogłosiła we wtorek przetarg na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej dla tras w Śródmieściu, Szopienicach oraz Ligocie-Panewnikach.

Pap

10 września 2026, 09:08
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: GZM

Mieszkańcy GZM chętnie korzystają z rowerów

fot: GZM

Katowice rozpoczęły przygotowania do realizacji pięciu zadań związanych z rozbudową infrastruktury rowerowej. Miejska spółka Katowickie Inwestycje ogłosiła we wtorek przetarg na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej dla tras w Śródmieściu, Szopienicach oraz Ligocie-Panewnikach.

Jak poinformował Urząd Miasta w Katowicach, oferty w postępowaniu można składać do 12 października. Planowane inwestycje mają przede wszystkim uzupełnić brakujące fragmenty istniejącej sieci i połączyć funkcjonujące już drogi rowerowe.

"Rower cały czas jest popularnym środkiem transportu w Katowicach. W pierwszych ośmiu miesiącach tego roku liczniki rowerowe zamontowane przy wybranych trasach łącznie wskazały już ponad 770 tys. przejazdów. W całym ubiegłym roku było ich ponad milion" - podkreślił prezydent Katowic Marcin Krupa, cytowany w komunikacie.

Powstanie nowa infrastruktura

Jedno z pięciu zadań dotyczy przedłużenia infrastruktury rowerowej wzdłuż ul. Francuskiej, na odcinku od ul. Damrota do ul. Jagiellońskiej. Projektowany fragment będzie kontynuacją budowanego obecnie około kilometrowego odcinka ul. Francuskiej, który ma połączyć drogę rowerową wzdłuż lotniska z infrastrukturą przy ulicach Ceglanej i Damrota. Obecna inwestycja ma zakończyć się do lutego 2027 r., a na przygotowanie dokumentacji dla kolejnego odcinka wykonawca będzie miał siedem miesięcy.

Przetarg obejmuje również projekt trasy wzdłuż ul. Porcelanowej, która ma połączyć drogę rowerową w rejonie Trzech Stawów z infrastrukturą przy ul. Kolonia Amandy. Zadanie zakłada budowę nowych odcinków oraz przebudowę istniejącej infrastruktury i elementów towarzyszących. Termin wykonania dokumentacji wynosi dziewięć miesięcy.

Kolejna dokumentacja ma dotyczyć rejonu ul. Lwowskiej, między ul. Krakowską a rondem przy ul. Wiosny Ludów i kościele św. Jadwigi Śląskiej. W planach są nowe odcinki dla pieszych i rowerzystów, przebudowa istniejącej infrastruktury, skrzyżowań i przejazdów rowerowych. Projekt ma również uwzględniać sygnalizację świetlną z docelową detekcją rowerzystów, a także oświetlenie, odwodnienie i monitoring. Na przygotowanie dokumentacji przewidziano 10 miesięcy.

"(...) Przygotowujemy dokumentację dla kolejnych połączeń w różnych częściach Katowic, które pozwolą uzupełnić brakujące fragmenty tras i lepiej połączyć istniejącą infrastrukturę" - zapowiedziała Agnieszka Dutkiewicz, dyrektor ds. budowy infrastruktury technicznej w spółce Katowickie Inwestycje.

Miasto chce także przygotować koncepcję połączenia rowerowego wzdłuż ulic Kijowskiej i Hadyny. Ma ono połączyć infrastrukturę w rejonie skrzyżowania ulic Panewnickiej, Kijowskiej i Medyków z drogą rowerową wzdłuż ul. Książęcej. Na opracowanie koncepcji przewidziano sześć miesięcy.

Ostatnie zadanie obejmuje aktualizację dokumentacji dla infrastruktury rowerowej wzdłuż ul. Armii Krajowej, od skrzyżowania z ul. Szarych Szeregów do odcinka za skrzyżowaniem ulic Marzanny i Okrąglica. Wykonawca będzie musiał również uzyskać decyzję zezwalającą na realizację inwestycji. Termin realizacji zadania wynosi 11 miesięcy.

Równolegle w Katowicach powstają projekty kolejnych tras. Dotyczą one m.in. połączenia Piotrowic-Ochojca z Ligotą-Panewnikami między ulicami Jankego i Słupską, infrastruktury w rejonie ul. Szadoka oraz połączenia wzdłuż ulic Pukowca i Żeliwnej w kierunku ORW Bugla. Zakończono już prace projektowe dla połączenia rowerowego w ciągu ul. Baildona.

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