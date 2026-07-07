Rozwijanie umiejętności rozpoznawania zagrożeń i reagowania na nie, zwiększanie gotowości mieszkańców do współdziałania w sytuacjach nadzwyczajnych czy integrowanie społeczności lokalnej na wypadek kryzysów – mieszkańcy Katowic zostaną przeszkoleni z zakresu obrony cywilnej.

Rozwijanie umiejętności rozpoznawania zagrożeń i reagowania na nie, zwiększanie gotowości mieszkańców do współdziałania w sytuacjach nadzwyczajnych czy integrowanie społeczności lokalnej na wypadek kryzysów – mieszkańcy Katowic zostaną przeszkoleni z zakresu obrony cywilnej.

Samorząd Katowic rozstrzygnął konkurs ofert na realizację w 2026 roku zadania publicznego pn. „Realizacja szkoleń w ramach edukacji ludności z zakresu obrony cywilnej”. Na realizację projektu przeznaczono łącznie 150 tys. zł. Dofinansowanie otrzymały cztery organizacje, które będą odpowiedzialne za przeprowadzenie szkoleń dla mieszkańców Katowic:

Fundacja Pomoc Maltańska - Maltańska Służba Medyczna (25 tys. zł),

ZHP Chorągiew Śląska wspólnie z Stowarzyszeniem Regionalne Centrum Wolontariatu (50 tys. zł),

Stowarzyszenie Seniorów Pożarnictwa Miasta Katowice (15 tys. zł),

Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych „KAFOS” razem ze Stowarzyszeniem MOST oraz Misją - Pojednanie Środowisk Patriotycznych w Kraju i za granicą (60 tys. zł).

– Sięgamy po doświadczenie organizacji pozarządowych, bo wielokrotnie w sytuacjach kryzysowych udowadniały one, że potrafią się doskonale zorganizować i pomagać naszym mieszkańcom. Współpracujemy z NGO-sami na wielu płaszczyznach i wiemy, że ich wiedza oraz praktyczne doświadczenie mogą realnie zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców – podkreśla Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Przygotowanie mieszkańców do właściwych reakcji w sytuacjach zagrożeń

Celem jest szkolenie i edukacja dorosłych mieszkańców Katowic, w tym przedstawicieli organizacji pozarządowych, tak aby przygotować ich do właściwych reakcji w sytuacjach zagrożeń oraz wzmacniać społeczną odporność. Program zakłada m.in.:

rozwijanie umiejętności rozpoznawania zagrożeń i reagowania na nie,

zwiększanie gotowości mieszkańców do współdziałania w sytuacjach nadzwyczajnych,

integrowanie społeczności lokalnej na wypadek kryzysów,

wypracowanie skutecznej współpracy z organami i podmiotami ochrony ludności.

- Organizacje pozarządowe w czasie kryzysu mają w społeczeństwie ważną rolę do spełnienia, to one stają zazwyczaj na pierwszej linii kontaktując się z mieszkańcami i wspierając samorząd w zabezpieczeniu podstawowych potrzeb, dlatego w konsorcjum organizacji chcemy uczyć zarówno mieszkańców, jak i organizacje pozarządowe jak najskuteczniej działać w czasach kryzysu dbając o potrzeby najsłabszych - mówi Bożena Pieruszek-Kwarciak ze Stowarzyszenia MOST.

„Bezpieczeństwo społeczności lokalnej zaczyna się od wiedzy i umiejętności mieszkańców”

W ramach szkoleń uczestnicy poznają m.in. sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze, zasady indywidualnego przygotowania do ewakuacji i funkcjonowania w warunkach długotrwałego zagrożenia, a także procedury ewakuacji ludzi, zwierząt i mienia. Ważnym elementem programu będą również zajęcia z pierwszej pomocy, działań pomocowych oraz korzystania ze środków ochrony indywidualnej i miejsc schronienia w sytuacjach realnego zagrożenia.

– Bezpieczeństwo społeczności lokalnej zaczyna się od wiedzy i umiejętności mieszkańców. Jako harcerze od lat stawiamy na edukację praktyczną i budowanie odpowiedzialnych postaw obywatelskich, dlatego cieszymy się, że wraz z Regionalnym Centrum Wolontariatu możemy włączyć się w realizację tego ważnego przedsięwzięcia – mówi Małgorzata Dudek-Wąs, instruktorka Hufca Katowice i członkini Zarządu Stowarzyszenia Regionalne Centrum Wolontariatu. - To partnerstwo jest również przykładem tego, jak organizacje pozarządowe mogą wspólnie budować odporność lokalnej społeczności. Łącząc kompetencje harcerskie, doświadczenie wychowawcze i szkoleniowe z wiedzą RCW w zakresie aktywizacji społecznej i organizacji wolontariatu kryzysowego, chcemy pokazać mieszkańcom, że bezpieczeństwo jest wspólną odpowiedzialnością, a dobrze przygotowana i współpracująca społeczność stanowi najlepszą odpowiedź na współczesne wyzwania i zagrożenia – dodaje.

Wsparcie szkoleniowe dla osób najbardziej narażonych w sytuacjach kryzysowych

Organizatorzy położą także nacisk na korzystanie z oficjalnych i urzędowych kanałów informacyjnych, w tym stron internetowych oraz mediów społecznościowych miasta Katowice, wojewody śląskiego, policji i straży pożarnej.

- Fundacja Pomoc Maltańska – Maltańska Służba Medyczna posiada ponad 30-letnie doświadczenie w krajowych i międzynarodowych działaniach ratowniczych, medycznych i humanitarnych, obejmujących reagowanie kryzysowe, pomoc uchodźcom oraz rozwój kompetencji służb ratowniczych w obszarach dotkniętych konfliktami i klęskami żywiołowymi – mówi Ilona Świerad dyrektor Maltańskiego Centrum Edukacji. - Zdobyte doświadczenie zamierzamy wykorzystać kierując wsparcie szkoleniowe w pierwszej kolejności do osób najbardziej narażonych w sytuacjach kryzysowych – seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz dzieci i ich rodzin, we współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi – dodaje.

Start szkoleń planowany jest na wrzesień 2026 roku. Informacje dotyczące zapisów będą publikowane na stronie miasta i w miejskich social mediach.