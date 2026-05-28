Katowice: Cztery oferty w przetargu na budowę nowego basenu miejskiego

W przetargu na zaprojektowanie i budowę nowego basenu miejskiego w Katowicach-Kostuchnie złożono cztery oferty, których otwarcie nastąpiło w czwartek; kwoty wynoszą od 56,1 do 70,9 mln zł. Do ogrzewania obiektu mają być wykorzystywane wody dołowe z dawnej Kopalni Boże Dary.

28 maja 2026, 17:00
fot: UM Katowice/K. Kalkowski

Budowę basenu zaplanowano w miejscu parkingu przy ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego w Kostuchnie. Ma to być obiekt podobny do tych, które funkcjonują już w innych dzielnicach miasta - Burowcu, Brynowie i Zadolu - m.in. z basenem sportowym, strefą rekreacji, strefę saun i wypoczynku oraz halą sportową.

Basen ma być przygotowany na przyjęcie 800-1000 osób dziennie, a jednocześnie ze strefy basenowej powinno móc korzystać ok. 240 osób.

Wyróżniać ma go wykorzystanie do ogrzewania - za pomocą pomp ciepła - wód dołowych z dawnej Kopalni Boże Dary, na której terenie ma zostać zrealizowana inwestycja. Nieopodal znajduje się pompownia stacjonarna Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń - Boże Dary. Według programu funkcjonalno-użytkowego temperatura pompowanej stamtąd wody sięga 21 st. C.

Oferty złożone w przetargu to: NDI S.A. - 56,1 mln zł; Warbud S.A. - 63,4 mln zł, Przedsiębiorstwo Budowlane Dombud S.A. - 69,9 mln zł; Texom S.A. - 70,9 mln zł.

Katowickie Inwestycje - spółka lokalnego samorządu - zamierzają przeznaczyć na budowę basenu do 76,1 mln zł. O wyborze oferty zdecyduje cena (60 proc.) oraz doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia (40 proc.).

Basen w Kostuchnie ma zostać wybudowany w ramach zadania "Budowa dwóch basenów miejskich w Katowicach", natomiast kolejny - według zapowiedzi - ma powstać na Os. Tysiąclecia.

Lokalny samorząd rozwija sieć kompaktowych basenów miejskich. Dotychczasowe trzy - w Burowcu, Brynowie i Zadolu - cieszą się dużą popularnością. W 2025 r. skorzystało z nich prawie 880 tys. osób.

W 2025 r. Spółka Restrukturyzacji Kopalń przekazała Urzędowi Miasta Katowice 2,5 ha terenu dawnej Kopalni Boże Dary - w tym parking, na którym ma zostać wybudowany basen, oraz teren Rodzinnych Ogródków Działkowych Kwiat Wrzosu.

Kopalnia B"er została założona na początku XX w. z inicjatywy książąt pszczyńskich. Nazwę Boże Dary nadano jej w 1937 r.; w 1976 r. połączono ją z Kopalnią Murcki. W 2015 r. część dawnych Bożych Darów została przejęta przez SRK. W zakładzie jako rębacz pracował m.in. aktor, pisarz i scenarzysta Jan Himilsbach.

