Kąpielisko Fala w Tauron Parku Śląskim rozpoczyna sezon

Zapowiada się bardzo gorący weekend, a uczniowie rozpoczynają wakacje – to najwyższy czas, by rozpocząć sezon na Fali w Tauron Parku Śląskim. Kąpielisko czynne jest od dziś (26 czerwca 2026 r.), w godzinach 9.00 – 19.00.

Zapowiada się bardzo gorący weekend, a uczniowie rozpoczynają wakacje – to najwyższy czas, by rozpocząć sezon na Fali w Tauron Parku Śląskim. Kąpielisko czynne jest od dziś (26 czerwca 2026 r.), w godzinach 9.00 – 19.00.

Kultowe kąpielisko w Parku Śląskim powróciło w nowej odsłonie w ubiegłym roku i szybko stało się jednym z najchętniej wybieranych miejsc letniego wypoczynku w regionie. W 2025 r. Falę odwiedziło blisko 80 tys. osób.

– Pierwszy sezon funkcjonowania Fali pokazał, że mieszkańcy regionu bardzo dobrze przyjęli powrót tego miejsca. W sezonie 2026 przygotowaliśmy jeszcze więcej aktywności sportowych, wydarzeń rodzinnych i atrakcji dla najmłodszych. Chcemy, aby Fala była miejscem, do którego goście chętnie wracają przez całe wakacje – mówi Aneta Miler z działu promocji Tauron Parku Śląskiego.

Jakie atrakcje czekają na kąpielisku Fala?

Na odwiedzających Falę czekają m.in.: basen z generatorem fal, baseny rekreacyjne, strefy dla dzieci, zjeżdżalnie wodne, wieża do skoków oraz rozległe tereny wypoczynkowe.

- Dzięki podgrzewanej wodzie i rozbudowanej infrastrukturze Fala stanowi atrakcyjne miejsce spędzania wolnego czasu przez całe lato – dodaje Aneta Miler.



W sezonie 2026 oferta kąpieliska Fala zostanie wzbogacona o aktywności towarzyszące. Wśród zaplanowanych atrakcji znajdą się zajęcia jogi i pilatesu, a także wydarzenia skierowane do rodzin z dziećmi m.in. piana party. Informacje o terminach poszczególnych wydarzeń będą udostępniane na stronie internetowej i w mediach społecznościowych obiektu.



W sezonie 2026 uruchomiona została także możliwość zakupu biletów online. Wejściówki będą dostępne również tradycyjnie w kasach oraz biletomatach na terenie obiektu.



Kąpielisko Fala będzie czynne codziennie od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 9:00 do 19:00.



Cennik biletów na Falę – sezon 2026

Bilety indywidualne

Bilet normalny – 47 zł / po godz. 15:00 – 39 zł

Bilet ulgowy (dzieci 3–16 lat, seniorzy 70+) – 34 zł / po godz. 15:00 – 28 zł

Bilet ulgowy dla osób z niepełnosprawnościami – 34 zł / po godz. 15:00 – 28 zł

Opiekun osoby z niepełnosprawnością – 1 zł

Dzieci do 3 lat – 6 zł / po godz. 15:00 – 4 zł

Bilety rodzinne

Rodzina 2+2 – 140 zł / po godz. 15:00 – 115 zł

Rodzina 2+3 – 170 zł / po godz. 15:00 – 140 zł

Bilety łączone Fala + Kolej Linowa ELKA

Dzieci do 16 lat i seniorzy 70+ – 50 zł

Osoby powyżej 16 lat – 70 zł

Rodzina 2+2 – 220 zł

Rodzina 2+3 – 265 zł



Na gości czekają także zniżki dla posiadaczy Kart Mieszkańca Chorzowa i Katowic, użytkowników kart MultiSport i Medicover Sport oraz atrakcyjne oferty dla grup zorganizowanych i klientów firmowych. Szczegóły dostępne jest na stronie internetowej.

Na gości Fali czeka bezpłatny parking i bezpłatne elektryczne busy



Goście kąpieliska mogą korzystać z bezpłatnego parkingu przy ul. Siemianowickiej. Aby skorzystać z darmowego postoju, należy zwalidować bilet parkingowy w kasie Kąpieliska Fala.



Na trasie od parkingu do Fali kursują także bezpłatne elektryczne busy, które dowożą gości do kąpieliska. Pojazdy kursują przede wszystkim w weekendy oraz w dni, w których odnotowywana jest największa liczba odwiedzających.



Więcej informacji na: www.parkslaski.pl/kapielisko-fala

