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Kąpielisko Fala w Tauron Parku Śląskim rozpoczyna sezon

Zapowiada się bardzo gorący weekend, a uczniowie rozpoczynają wakacje – to najwyższy czas, by rozpocząć sezon na Fali w Tauron Parku Śląskim. Kąpielisko czynne jest od dziś (26 czerwca 2026 r.), w godzinach 9.00 – 19.00.

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

26 czerwca 2026, 10:02
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Tauron Park Śląski

Kąpielisko Fala w Tauron Parku Śląskim

fot: Tauron Park Śląski

Fala w TAURON Parku Slaskim Fala w TAURON Parku Slaskim 4 Fala w TAURON Parku Slaskim 3

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Fala w TAURON Parku Slaskim 2

Zapowiada się bardzo gorący weekend, a uczniowie rozpoczynają wakacje – to najwyższy czas, by rozpocząć sezon na Fali w Tauron Parku Śląskim. Kąpielisko czynne jest od dziś (26 czerwca 2026 r.), w godzinach 9.00 – 19.00.

Kultowe kąpielisko w Parku Śląskim powróciło w nowej odsłonie w ubiegłym roku i szybko stało się jednym z najchętniej wybieranych miejsc letniego wypoczynku w regionie. W 2025 r. Falę odwiedziło blisko 80 tys. osób.

– Pierwszy sezon funkcjonowania Fali pokazał, że mieszkańcy regionu bardzo dobrze przyjęli powrót tego miejsca. W sezonie 2026 przygotowaliśmy jeszcze więcej aktywności sportowych, wydarzeń rodzinnych i atrakcji dla najmłodszych. Chcemy, aby Fala była miejscem, do którego goście chętnie wracają przez całe wakacje – mówi Aneta Miler z działu promocji Tauron Parku Śląskiego.

Jakie atrakcje czekają na kąpielisku Fala?

Na odwiedzających Falę czekają m.in.: basen z generatorem fal, baseny rekreacyjne, strefy dla dzieci, zjeżdżalnie wodne, wieża do skoków oraz rozległe tereny wypoczynkowe. 

- Dzięki podgrzewanej wodzie i rozbudowanej infrastrukturze Fala stanowi atrakcyjne miejsce spędzania wolnego czasu przez całe lato – dodaje Aneta Miler. 


W sezonie 2026 oferta kąpieliska Fala zostanie wzbogacona o aktywności towarzyszące. Wśród zaplanowanych atrakcji znajdą się zajęcia jogi i pilatesu, a także wydarzenia skierowane do rodzin z dziećmi m.in. piana party. Informacje o terminach poszczególnych wydarzeń będą udostępniane na stronie internetowej i w mediach społecznościowych obiektu.
 
W sezonie 2026 uruchomiona została także możliwość zakupu biletów online. Wejściówki będą dostępne również tradycyjnie w kasach oraz biletomatach na terenie obiektu.
 
Kąpielisko Fala będzie czynne codziennie od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 9:00 do 19:00.


Cennik biletów na Falę – sezon 2026

Bilety indywidualne

  • Bilet normalny – 47 zł / po godz. 15:00 – 39 zł
  • Bilet ulgowy (dzieci 3–16 lat, seniorzy 70+) – 34 zł / po godz. 15:00 – 28 zł
  • Bilet ulgowy dla osób z niepełnosprawnościami – 34 zł / po godz. 15:00 – 28 zł
  • Opiekun osoby z niepełnosprawnością – 1 zł
  • Dzieci do 3 lat – 6 zł / po godz. 15:00 – 4 zł

Bilety rodzinne

  • Rodzina 2+2 – 140 zł / po godz. 15:00 – 115 zł
  • Rodzina 2+3 – 170 zł / po godz. 15:00 – 140 zł

Bilety łączone Fala + Kolej Linowa ELKA

  • Dzieci do 16 lat i seniorzy 70+ – 50 zł
  • Osoby powyżej 16 lat – 70 zł
  • Rodzina 2+2 – 220 zł
  • Rodzina 2+3 – 265 zł
     

Na gości czekają także zniżki dla posiadaczy Kart Mieszkańca Chorzowa i Katowic, użytkowników kart MultiSport i Medicover Sport oraz atrakcyjne oferty dla grup zorganizowanych i klientów firmowych. Szczegóły dostępne jest na stronie internetowej.

Na gości Fali czeka bezpłatny parking i bezpłatne elektryczne busy
 

Goście kąpieliska mogą korzystać z bezpłatnego parkingu przy ul. Siemianowickiej. Aby skorzystać z darmowego postoju, należy zwalidować bilet parkingowy w kasie Kąpieliska Fala.
 
Na trasie od parkingu do Fali kursują także bezpłatne elektryczne busy, które dowożą gości do kąpieliska. Pojazdy kursują przede wszystkim w weekendy oraz w dni, w których odnotowywana jest największa liczba odwiedzających.
 
Więcej informacji na: www.parkslaski.pl/kapielisko-fala
 

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